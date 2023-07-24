لحظة تفجير عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية أثناء اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله صباح اليوم الاثنين، لحظة تفجير آلية عسكرية إسرائيلية، بمخيم نور شمس في طولكرم، حيث اقتحمت قوات إسرائيلية المخيم بأعداد كبيرة من الآليات والجرافات.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين -في عملية عسكرية كبيرة- مخيم نور شمس في طولكرم، وفرض عليه حصارًا عسكريًّا مشددًا بعد إغلاق مداخله كلها.

وقامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية وعشرات الآليات العسكرية بمحاصرة المخيم، وأغلقت شارع نابلس، وهو الشارع الرئيس الذي يمر بمدخل المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

لحظة تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية لجيش الاحتلال خلال التصدي لعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/ZoiAsg2jwz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 24, 2023

ودارت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين، وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي، و9 آخرين بالشظايا، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة.

وأعلنت سرايا القدس -كتيبة طولكرم- الاستنفار في صفوفها، وقالت إنها استهدفت بالعبوات الناسفة وصليات الرصاص، القوات المتوغلة على عدة محاور من أبرزها حارة المسلخ ومدخل المخيم ومنطقة المديرية وجبل النصر ومنطقة المنشية.

وأشارت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إلى أنها قامت بتفجير عبوات من نوع “سيف 1” في جرافات وآليات الاحتلال وإعطاب عدد منها بعد استهدافها بشكل مباشر.

وكشفت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس أنها، تصدت لاقتحام الاحتلال وتمكنت من اكتشاف أمر القوة الخاصة وأمطرتها بوابل من الرصاص، ثم اشتبكت مع التعزيزات العسكرية التي وصلت عقب اكتشاف القوة الخاصة وحققت إصابات مباشرة في صفوفها.

وأكدت سرايا القدس جاهزية مقاوميها وكتائبها الممتدة في الضفة المحتلة، للتصدي لقوات الاحتلال ورد العدوان عن الشعب الفلسطيني والدفاع عنه بكل عزيمة وقوة.