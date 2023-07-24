مستشار الدعم السريع: لا توجد قوة عسكرية تستطيع إخراجنا من الخرطوم وهدفنا جيش قومي موحد (فيديو)

قال مصطفى محمد إبراهيم مستشار قائد الدعم السريع، إن قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) تسطير على 90% من العاصمة السودانية الخرطوم، وإنه لا توجد قوة عسكرية تستطيع إخراجها منها.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن قوات الدعم السريع قادرة على السيطرة على الـ10% المتبقية؛ لكن القيادة السياسية والعسكرية للدعم السريع لها ترتيباتها الخاصة، وتريد ترك الباب مفتوحًا أمام أيّ محاولة للتسوية السلمية مع الجيش.

وقال إن قوات الدعم السريع تخوض المعركة حتى الآن بوحداتها الاعتيادية، مشيرًا إلى أنه في حالة فشل التوصّل إلى حل مع الجيش، سيتم إدخال الجنود المؤهلين لحسم المعركة والسيطرة على المناطق الباقية من الخرطوم.

مستشار قائد قوات الدعم السريع: نسعى لتكوين جيش قومي في #السودان#المسائية pic.twitter.com/fVDceCXpOe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 23, 2023

وأوضح مستشار قائد الدعم السريع أن الغاية من المعارك الدائرة في السودان تتمثل في “تحويل الحكم في السودان إلى حكم مدني ديمقراطي، ومعركتنا مستمرة إلى حين تحقيق هذا الرهان”.

وقال إن أيّ تسوية بين الجيش والدعم السريع يجب أن تقوم على “تأسيس جيش قومي يضم جميع الأعراق والأطياف والمناطق والولايات السودانية”.

وردًّا على التصريحات التي يقدمها الجيش يوميًّا بتحقيق انتصارات ميدانية على الدعم السريع، قال محمد إبراهيم “الجيش يسيطر على منصات التواصل الاجتماعي ونحن نسيطر على الأرض”، لافتًا إلى أن البيانات العسكرية للجيش السوداني لا تقدم التفاصيل الحقيقة للمعارك الميدانية.

وكانت وحدات الجيش السوداني قد أكدت أن طائراتها الحربية قصفت أهدافًا للدعم السريع بمنطقة حلة حمد في الخرطوم بحري وقامت بالتحليق شرقي العاصمة، كما أكدت مصادر أن عدد قتلى القصف المتبادل بين الطرفين المتحاربين في نيالا جنوبي دارفور قد وصل إلى أكثر من 20 قتيلًا.