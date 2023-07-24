نائبة عربية بالكنيست: إقرار التعديلات القضائية يستهدف القضاء على القضية الفلسطينية (فيديو)

قالت عايدة توما سليمان، النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تهدف بتمرير التعديلات القضائية إلى إزالة العراقيل أمام إقرار قوانين للقضاء على القضية الفلسطينية.

وأضافت النائبة، خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن خطورة القانون الذي تم إقراره تكمن في أنه يغلق أي متسع أو فسحة ولو قليلة للمحاكم في أن تمارس نقض وإبطال لمجموعة “قرارات وغير معقولة ومقبولة وتتناقض مع مبادئ” مثل المساواة والقوانين الدولية.

وأضافت أن حجة المعقولية أسهمت في السابق في إبطال المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا حكوميا بالترحيل القسري والفوري لجميع أهالي منفذي العمليات من الفلسطينيين إلى غزة.

وتابعت أن القضاء على “حجة المعقولية هو إفلات لحكومة عنصرية فاشية.. تريد اتخاذ مجموعة من القرارات والقوانين تضر بالشعب الفلسطيني وبحقوقه بما في ذلك الحقوق الأساسية”.

وقالت إن هذه الخطوة هي في الأساس “مقدمة لخطوات تشمل عملية ضم الأراضي الفلسطينية والقضاء على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية”.