نتنياهو يشيد بإقرار قانون الإصلاح القضائي ويطالب الجيش بالابتعاد عن أي خلاف سياسي (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه يأمل في أن يتوصل الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف نتنياهو في تصريحات تلفزيونية بعد ساعات من إقرار الكنيست لقانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا أن المحاكم ستبقى مستقلة.

وتابع “الجيش يجب أن يبقى بعيدا عن أي خلاف سياسي”، مشيرا إلى أن التصويت على التعديل القضائي كان خطوة ضرورية للديمقراطية.

وفي وقت سابق اليوم، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون الأول في خطة تعديلات قضائية اقترحتها حكومة نتنياهو وذلك بعد انهيار المساعي التي بُذلت حتى اللحظة الأخيرة للتوصل إلى تسوية وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف بإسرائيل منذ أشهر.

وجاء إقرار التعديل على قانون يتيح للمحكمة العليا إبطال بعض قرارات الحكومة إذا كانت “تفتقر للمعقولية” بموافقة 64 صوتا من دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة وبعضهم يردد هتاف “يا للعار!”.

وبدأت الاحتجاجات على التعديلات في وقت مبكر من اليوم بعدما اقتادت الشرطة بعيدا محتجين قيدوا أنفسهم بالسلاسل وأغلقوا الطريق أمام البرلمان، وبحلول المساء خرج المحتجون إلى شوارع المدن في أنحاء البلاد.

رفض الخدمة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عشرات من طياري الاحتياط أبلغوا قادتهم رفض الخدمة فورا بعد إقرار قانون التغييرات القضائية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الأركان حذر رئيس الوزراء خلال اجتماعه معه من تمدد ظاهرة العصيان في قوات الاحتياط وتسربها إلى الجيش النظامي.

وأوضح أن المصاعب الحقيقية موجودة في سلاح الجو والقوات المحاربة، وأنه من الصعب تحديد توقع التصرفات المحتملة لجنود وضباط الاحتياط.

وأفادت التلفزة الإسرائيلية أن جنودا وضباطَ احتياط في وحدة رئاسة الأركان -وهي نخبة النخبة في الجيش الإسرائيلي- أعلنوا أنهم لن يخدموا نظاما ديكتاتوريا.

أمر “مؤسف”

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في خطة التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو “أمر مؤسف”، ودعا إلى العمل للتوصل إلى توافق واسع مع المعارضة.

وعبرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا عن مخاوفها بعدما وافق الكنيست على مشروع القانون الذي يحد من سلطات المحكمة العليا رغم مناشدات الولايات المتحدة ودول أخرى لتأجيل مثل هذه الخطوة.

وقالت كارين جان بيير -السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض- في بيان “عبر الرئيس بايدن -بوصفه صديقا قديما لإسرائيل- في جلسات سرية وعلنية عن وجهة نظره، وهي أن أي تغييرات رئيسية في ديمقراطية تريد الاستمرار يجب أن تحظى بتوافق واسع قدر الإمكان”.

وأضافت “من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأقل أغلبية ممكنة”.

وكان بايدن قد دعا نتنياهو الأسبوع الماضي لزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وتشهد العلاقات بين نتنياهو وبايدن توترا.