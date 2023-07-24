نقابة أطباء السودان: 70% من المستشفيات متوقفة عن الخدمة والمتبقية مهددة بالإغلاق

أعلنت نقابة أطباء السودان (غير حكومية) أن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متوقفة عن الخدمة، من أصل (89) مستشفى أساسيًا في العاصمة والولايات.

جاء ذلك في بيان للنقابة (غير حكومية) بشأن وضع المستشفيات بعد مرور 100 يوم على اندلاع الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، في منتصف إبريل/نيسان الماضي.

وقال بيان النقابة الذي نشرته على فيسبوك إن 62 مستشفى متوقفة عن الخدمة و27 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط)، وهي مهددة بالإغلاق أيضًا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

وذكرت النقابة وفق البيان أن عددًا من الاعتداءات تمت على المستشفيات والطواقم الطبية مؤخرًا، بينها الاعتداء على طاقم منظمة (أطباء بلا حدود) بالضرب أثناء توصيلهم للمواد الطبية للمستشفى التركي جنوبي الخرطوم، ونهب العربة واعتقال سائق سيارة المنظمة، الجمعة الماضية.

وذكر البيان أن عدد المستشفيات التي تم قصفها منذ بداية الاشتباكات ارتفع إلى (19) مستشفى، وأن (22) مستشفى تعرضت للإخلاء القسري منذ بداية الحرب.

ووفقًا للبيان، تعرضت (15) عربة إسعاف منذ بداية الاشتباكات للاعتداء من قبل القوات العسكرية وغيرها، ولم يسمح لها بالمرور لنقل المرضى وإيصال الإمدادات الطبية.

وأكدت النقابة أن المرافق الصحية جميعها ما زالت خارج الخدمة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بعد أن تم الاعتداء عليها ونهبها ونهب المخزن المركزي للدواء وسكن الأطباء ومكاتب الهلال الأحمر.

ويتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 إبريل الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع دخول شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.