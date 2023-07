هجمات بالمسيّرات على موسكو والقرم وقصف روسي جديد يستهدف أوديسا (فيديو)

حملت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا المسؤولية عن هجوم بطائرتين مسيرتين على موسكو اليوم الاثنين، أصاب بنايتين وسقط حطامه في منطقة لا تبعد كثيرًا عن مباني وزارة الدفاع.

وذكرت الوزارة على تطبيق تليغرام أن طائرتين مسيرتين “تم اعتراضهما وتدميرهما”.

وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تليغرام إن بنايتين غير سكنيتين تعرضتا لهجوم حوالي الساعة الرابعة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش)، وأضاف أن الضربة لم تسفر عن “أضرار جسيمة أو إصابات”.

وقالت وكالات أنباء رسمية روسية نقلًا عن خدمات الطوارئ إنه تم العثور على حطام الطائرتين قرب بناية في شارع كومسومولسكي الذي يمر في وسط موسكو. ويبعد هذا الموقع نحو كيلومترين عن مباني وزارة الدفاع.

ونشرت قنوات روسية على تليغرام لها صلات بقوات الأمن الروسية مقاطع فيديو لحطام من الإسمنت والزجاج المهشم في مكان قالوا إنه شارع كومسومولسكي.

وفي القرم، أصيب مستودع ذخائر في هجوم أوكراني بمسيرات على شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا، حسبما أفاد حاكم شبه الجزيرة التي تتعرض لهجمات متكررة في الأيام الأخيرة.

وأفاد سيرغي أكسيونوف المعين من موسكو على تليغرام بأن “قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 مسيرة معادية في سماء القرم وحيدتها” مشيرًا إلى إصابة “مستودع ذخائر” في منطقة دجانكوي في شمال القرم وتضرر منزل جراء سقوط حطام إحدى المسيّرات.

The Ministry of Defense about the massive enemy attack on Crimea ▪️During the night of July 24, the Kiev regime carried out a terrorist attack with 17 drones on objects on the territory of the Crimean peninsula. ▪️ 14 Ukrainian UAVs were suppressed by electronic warfare, of… pic.twitter.com/iB3pppzERf

وأضاف أكسيونوف “اتخذ قرار بإجلاء السكان في نطاق 5 كيلومترات” حول موقع الحادث، مؤكدًا عدم وقوع ضحايا “بحسب المعلومات الأولية”. وتابع أن حركة القطارات توقفت في محيط دجانكوي “لأسباب أمنية”، كما علقت حركة السير على الطريق الذي يربط دجانكوي بسيمفيروبول، كبرى مدن القرم.

وتزايدت الهجمات في الأسابيع الأخيرة على شبه الجزيرة، من غير أن تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن معظمها.

واتهمت سلطات القرم الروسية السبت أوكرانيا بشن هجوم بمسيرات على مستودع ذخائر آخر، ما تسبب بانفجاره وحمل السلطات على إجلاء السكان من المحيط وتعليق حركة القطارات.

وجاء ذلك الهجوم بعد 5 أيام من تعرض جسر مضيق كيرتش، وهو الوحيد الذي يربط بين القرم والبرّ الروسي، لهجوم أوكراني أدى الى مقتل شخصين.

وفي أوكرانيا، استهدف هجوم روسي منشأة تابعة لمرفأ في منطقة أوديسا وأدى إلى تدمير مخزن حبوب، على ما أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية في جنوب البلاد اليوم الاثنين.

وأوضحت القيادة “هذا الليل استهدف هجوم استمر حوالى 4 ساعات بواسطة مسيرات منشأة مرفأ” مؤكدة “تدمير مخزن حبوب وتضرر خزانات لأنواع أخرى من الشحنات”.

وأضافت قيادة العمليات “دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث مسيّرات” مؤكدة أن “العدو يواصل ترهيب أوديسا”، وتابعت “بحسب المعلومات الأولية، أصيب حوالي 4 عمال في المرفأ، لكن ما زال يتعين استيضاح المعلومات”.

in bad news, Odesa is under attack. This is my favorite city, which I used to visit every year. Odesa is a special city, which keeps a lot of historical monuments, and which now, after the grain deal was stopped, they are just trying to wipe it off the face of the earth💔 pic.twitter.com/e0CSFZMCOz

— yuliia.s 🇺🇦❤️ (@yuliias3) July 24, 2023