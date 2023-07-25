“آن الأوان أن يكون ابني شهيدًا”.. الشيخ ماهر الخراز ينعى ابنه سعدًا بكلمات مؤثرة (فيديو)

علق الشيخ ماهر الخراز، برباطة جأش، على خبر استشهاد ابنه سعد صباح اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال مع اثنين آخرين في نابلس.

وقال الشيخ ماهر القيادي في حركة حماس، في مقطع فيديو متداول “نسمع من الناس أن ابننا استشهد، وما عندنا خبر يقين، فإذا كان شهيدا تقبله الله، أنا شخصيا معروف كم شيعت وصليت على الشهداء، فآن الأوان أن يكون ابني شهيدا وأن أصلي عليه”.

واستشهد الشيخ بالآية الكريمة {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ}، وقال “نحن قدوة، فالحمد لله ربنا شرفنا وعائلة الخراز ضمنت 70 مقعدًا في الجنة إن شاء الله”.

وأضاف “السيدة أسماء حينما رأت ابنها مصلوبًا على جدار الكعبة، قالت أما آن لهذا الفارس أن يترجل، ونحن نقول سيأتي وقت ويترجل هذا الفارس”.

وتابع “سعد طول عمره طيب ومجاهد في سبيل الله، وليس مستغربًا أن يكون شهيدًا”، وأوضح أن لدى سعد 5 من الأطفال، وكان آخر مولودة له منذ نحو شهر.

وفي بداية كلمات الشيخ السابقة لم يكن قد تيقن من خبر استشهاد ابنه، وأثناء كلمته مال أحدهم على أذنه وأكد له الخبر، وأثبت الشيخ لدى سماعه الخبر قوة عزيمته ومضى يستكمل حديثه.

وقال “الآن تأكد خبر استشهاده بالاسم، نسأل لله أن يتقبله، الله يصبر أمه وزوجته وأولاده وأخواته، هذا فخر لنا وعزة لنا، كما قلت ليس غريبًا عليّ أن أصلي غدًا على ابني وباقي الشهداء”، وختم كلمته قائلًا “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

تغطية صحفية: "الشيخ ماهر الخراز يؤم المصلين في ركعتي شكر لله بعد تلقيه خبر ارتقاء نجله سعد في نابلس". pic.twitter.com/DnJkyNnv9O — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 25, 2023

واستشهد 3 شبان فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، حين استهدفت سيارتهم عند بوابة جبل جرزيم في نابلس، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.

وقالت وزارة الصحة إن الشهداء هم “نور الدين تيسير العارضة (32 عامًا)، ومنتصر بهجت علي سلامة (33 عامًا)، وسعد ماهر الخراز (43 عامًا)”.

تغطية صحفية: "بيت عزاء المشتبك سعد الخراز الذي ارتقى في اشتباك مسلح على جبل جرزيم مع رفيقيه نور العارضة ومنتصر سلامة". pic.twitter.com/hfq37JSxUp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 25, 2023

والشهيد سعد الخراز أسير محرر، وهو نجل القيادي في حركة حماس الشيخ ماهر الخراز أحد مبعدي مرج الزهور، وكان رئيسا للمؤتمر العام لمجلس الطلبة عن الكتلة الإسلامية خلال 2005-2006 بجامعة النجاح.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن شهود عيان، إن قوات الاحتلال أعدمت الشبان بنيران كثيفة وأحدهم من مسافة صفر، وأشارت إلى تعمد الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، كما تعمدت استهداف كاميرات المراقبة لإخفاء تفاصيل جريمة الإعدام التي ارتكبتها.