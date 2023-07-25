ديفيد شنكر: التعديلات القضائية قسمت المجتمع الإسرائيلي وستؤثر على قدرات الجيش (فيديو)

قال ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقدمت على تعديلات قضائية لا تمثل التوافق داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأضاف خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج ” المسائية” عبر شاشة الجزيرة مباشر أن إقرار الكنيست قانونا يحد من سلطة المحكمة العليا في مراقبة قرارات الحكومة يعد تجسيدا لحكم الأغلبية معتبرا أن هذه التعديلات قامت بتقسيم المجتمع الإسرائيلي.

وأشار شنكر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عبرت عن أسفها لإقرار مثل هذه التعديلات وحثت حكومة نتنياهو على البحث بشكل أعمق للوصول إلى توافق حقيقي داخلي.





وأوضح شنكر أن هذه التعديلات تؤثر على قدرات الجيش الإسرائيلي ومدى استعداده للتحديات التي ينتظرها.

وشدد شنكر على أن الولايات المتحدة لا تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل لكنه أكد أن تداعيات مثل هذه التعديلات ستكون كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب عدم استقلال المحاكم.

جدير بالذكر أن الاضطرابات أثرت على الاقتصاد الإسرائيلي، وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في تل أبيب بأكثر من 2.5% بعد تصويت الكنيست، وواصل الشيكل الإسرائيلي خسائره أمام الدولار وانخفض نحو 1%.

وفي وقت سابق الاثنين، قال البيت الأبيض إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في خطة التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو “أمر مؤسف” ودعا إلى العمل للتوصل إلى توافق واسع مع المعارضة.

وفور إقرار التعديلات، عبرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا عن مخاوفها رغم مناشدات الولايات المتحدة ودول أخرى لتأجيل مثل هذه الخطوة.

وصباح الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون الأول في خطة تعديلات قضائية اقترحتها حكومة نتنياهو.

وجاء إقرار التعديل على قانون يتيح للمحكمة العليا إبطال بعض قرارات الحكومة إذا كانت “تفتقر للمعقولية” بموافقة 64 صوتا من دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة وبعضهم يردد هتاف “يا للعار!”.