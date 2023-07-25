رئيس مجلس النواب الليبي يعلن إقرار خريطة الطريق للانتخابات التي اقترحتها لجنة 6+6 بالأغلبية المطلقة
25/7/2023-|آخر تحديث: 25/7/202304:59 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
رئيس مجلس النواب الليبي يعلن إقرار خريطة الطريق للانتخابات التي اقترحتها لجنة 6+6 بالأغلبية المطلقة مع ملاحظات النواب عليها.
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة
رئيس مجلس النواب الليبي: إحالة الملاحظات إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي
المصدر : الجزيرة مباشر