رئيس مجلس النواب الليبي يعلن إقرار خريطة الطريق للانتخابات التي اقترحتها لجنة 6+6 بالأغلبية المطلقة مع ملاحظات النواب عليها.

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة

رئيس مجلس النواب الليبي: إحالة الملاحظات إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي