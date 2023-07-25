مجلس النواب الليبي يقر خريطة الطريق للانتخابات التي اقترحتها لجنة 6+6 (فيديو)

اعتمد مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، خريطة طريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي اقترحتها لجنة 6+6، وتنص على فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة تشرف على العملية الانتخابية.

وجاء إقرار خريطة الطريق وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأغلبية مطلقة، وذلك في ختام جلسة رسمية عقدها المجلس في مقره بمدينة بنغازي شرقي البلاد.

وفي حديثه خلال الجلسة التي نقلت على الهواء مباشرة، قال صالح إنه تقرر اعتماد خريطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره.

وأضاف صالح “تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها”، وفي حين لم يعلن صالح خلال الجلسة بنود الخريطة المعتمدة اليوم إلا أن مكتبه الإعلامي نشر بعضا منها عبر فيسبوك.

وجاء في نص خريطة الطريق أنه يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة لمدة 20 يوما من تاريخ اعتماد الخريطة.

ويشترط وفق الخريطة فيمن يترشح للحكومة الموحدة الحصول على تزكية 15 عضوا من مجلس النواب و10 من مجلس الدولة.

وتنص على أنه خلال أسبوع من إعلان قائمة المترشحين، يعقد مجلس الدولة جلسة علانية ويتم فيها التصويت من خلال الاقتراع السري، وخلال 24 ساعة من تاريخ التصويت تحال نتائج الانتخابات من مجلس الدولة إلى مجلس النواب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن المجلس سيناقش بند خريطة الطريق المنبثقة عن أعمال لجنة 6+6 المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بهدف إعداد القوانين الانتخابية.

وخريطة الطريق المعتمدة اليوم هي إحدى مخرجات لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة والتي أنهت قبل شهر القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المقبلة لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.