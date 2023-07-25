سياسة

مدرب صيني يصفع حكما بعد منحه بطاقة حمراء (فيديو)

الحكم الصيني تشين هاو يرفع البطاقة الحمراء بوجه مدرب فريق لياونينغ شينيانغ (مواقع التواصل)
25/7/2023-|آخر تحديث: 25/7/202309:27 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

صفع مدرب في الدوري الصيني لكرة القدم حكما على وجهه أثناء احتسابه ضربة جزاء في الشوط الأول من المباراة.

وقال لياونينغ شينيانغ المنافس في دوري الدرجة الثانية الصيني لكرة القدم إن مدربه اعتذر عن “تصرف متهور” بعدما صفع حكما أثناء مباراة الأحد.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمدرب شين دوان وهو يصفع الحكم (تشين هاو) بعد احتساب ركلة جزاء في الشوط الأول من الهزيمة 4-صفر خارج ملعبه أمام نانجينغ سيتي.

وحصل شين على بطاقة حمراء بسبب الاعتراض ما دفعه إلى صفع الحكم.

وقالت وسائل إعلام صينية إن شين نُقل إلى مستشفى في وقت لاحق بعد تعرضه للإغماء قبل أن يعود إلى فندق الفريق ويعتذر للحكم.

وقال لياونينغ شينيانغ في بيان “في الشوط الأول اختلف مدربنا مع قرار الحكم وتصرف بطريقة‭ ‬متهورة تنتهك قواعد الانضباط التي وضعها الاتحاد الصيني لكرة القدم”.

وأضاف “تواصلت إدارة النادي بعد المباراة مع شين دوان الذي أدرك حجم الخطأ… ليعتذر لمراقب المباراة والحكم عن السلوك المتهور”.

ويحتل لياونينغ شينيانغ المركز 13 في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات