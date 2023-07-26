استشهاد شاب فلسطيني خلال عملية عسكرية للاحتلال في نابلس (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ظهر اليوم الأربعاء.

وأصيب الشهيد محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عامًا) برصاصة مباشرة في الصدر خلال مواجهات اندلعت عقب محاصرة منزل في مخيم العين غرب مدينة نابلس، ونُقل إلى المستشفى ووُصفت جروحه بالخطيرة، ولاحقًا أُعلن عن استشهاده.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن مواطنة أصيبت برضوض عقب اصطدام دورية عسكرية إسرائيلية بمركبتها، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

يشار إلى أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم العين، تخلله إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات، أدت أيضًا إلى تضرر عدد من المركبات.





وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الجيش نفّذت نشاطًا عسكريًا في مخيم العين بنابلس لاعتقال أحد المطلوبين، وبعدها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات اعتقلت مطلوبا فلسطينيا في المخيم وباشرت عملية الانسحاب.

حملة اعتقالات

يأتي ذلك في حين شنّت قوات الاحتلال الليلة الماضية، وفجر اليوم حملة اعتقالات في الضّفة، طالت 42 فلسطينيًا بينهم أسرى سابقين وأطفال، بحسب بيان لنادي الأسير.

وأكد نادي الأسير أن عمليات الاعتقال في تصاعد مستمر، حيث تشكّل أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيليّ الثابتة والممنهجة التي يستخدمها، التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام المنصرم، وذلك في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل في النصف الأول من العام الجاري ما يزيد عن 4 آلاف فلسطينيًا.