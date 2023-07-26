اقتحام الأقصى.. جماعات متطرفة تحضّر لإدخال آلاف المستوطنين إلى الحرم القدسي ودعوات للرباط وشد الرحال (فيديو)

أعلنت جماعات الهيكل المزعوم أنها تحضّر لاستقبال آلاف اليهود الذين سيقتحمون المسجد الأقصى المبارك خلال هذا الأسبوع وقبيل ذكرى خراب الهيكل المزعوم والتي توافق غدا الخميس.

يأتي ذلك فيما اقتحم عشرات المستوطنين يقودهم عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك، الأقصى صباح اليوم الأربعاء تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونظّموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

عضو الكنيست السابق يهودا غليك يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/bbPDsTvoRh — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 26, 2023

دعوات لشد الرحال

وتستعد جماعات الهيكل المزعوم لإدخال أكثر من ألفي متطرف للأقصى في أكبر أيام الاقتحامات خلال العام.

ودعت هيئات مقدسية لشد الرحال يوم غد للمسجد الأقصى المبارك للتصدي لمحاولات المستوطنين تدنيس المسجد.

وقوفاً في وجه اقتحامات المستوطنين فيما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".. دعوات مقدسية للرباط في المسجد الأقصى يوم الخميس المقبل#الأقصى_يقاوم pic.twitter.com/8GKhr7ZfBq — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 25, 2023

صراع ديني

بدوره، قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن الجماعات المتطرفة المدعومة من قبل حكومة الاحتلال اليمينية، تستغل مناسباتها للتغوّل الممنهج في المسجد الأقصى بشكل خاص ومدينة القدس المحتلة بشكل عام.

وأشار في هذا السياق، إلى دعوات جماعات الهيكل لتنظم مسيرة استفزازية بالمدينة المحتلة مساء اليوم الأربعاء، واقتحام المسجد الأقصى يوم غد الخميس.

وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية إن هذه الدعوات المتطرفة هي بمثابة استفزاز لمشاعر الفلسطينيين في المدينة ومحاولة لفرض وقائع مرفوضة عبر دعوات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/1ivTTWkfTo — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 26, 2023

وحذّر الهدمي من أن الجماعات اليمينية المتطرفة تدفع باتجاه صراع ديني عبر نسفها الممنهج للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ودعواتها لانتهاك حرمة المسجد عبر أداء الطقوس الدينية.

وأشار وزير شؤون القدس إلى أن الفترة منذ بداية العام الجاري شهدت تصعيدًا ملحوظًا ضد المدينة وسكانها ومقدساتها عبر تكثيف الاقتحامات والاعتقالات والإبعاد عن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

هذا إلى جانب عمليات الهدم والاستيلاء على المنازل الفلسطينية وإقامة وتوسيع المستوطنات، ومحاولات أسرلة المؤسسات التعليمية، والاعتداءات المتصاعدة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفق الوزير.

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بقيادة عضو الكنيست يهودا غليك pic.twitter.com/H2OfQBL5Z7 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 26, 2023

إجراءات ضاغطة

وتابع الهدمي “لم ولن يكون مقبولًا بأي حال من الأحوال أن تكون المدينة المحتلة وسكانها وقودًا للصراع الداخلي في المجتمع الإسرائيلي”.

وشدد الوزير على أن الوضع الخطير في مدينة القدس يستدعي من العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي تحويل مواقفهم الى إجراءات عملية ضاغطة على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المدينة وسكانها ومقدساتها.