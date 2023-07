محاولة الانقلاب في النيجر.. حرس الرئاسة يفرق المتظاهرين والدول الغربية تطالب بإطلاق سراح الرئيس (فيديو)

قالت الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش تمكّن من التحدّث مع رئيس النيجر محمد بازوم، الذي تحتجزه عناصر من الحرس الرئاسي في قصر بالعاصمة نيامي.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن غوتيريش أعرب عن دعمه لرئيس النيجر.

This afternoon @antonioguterres spoke to @mohamedbazoum. He expressed his full support and solidarity to the Nigerien President. https://t.co/mSLUs48W4Q

