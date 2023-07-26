السلطات الليبية تعلن العثور على جثث 5 مهاجرين على الحدود مع تونس (فيديو)

أعلنت السلطات الليبية، الثلاثاء، العثور على جثث 5 مهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، قضوا في الصحراء في منطقة على الحدود مع تونس.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة طرابلس “عند قيام الدوريات الأمنية بعملية تمشيط القاطع الأمني الحدودي وبالقرب من نقطة التماس مع دولة تونس، تم العثور على جثث 5 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية”.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا قد أفادت الاسبوع الماضي أن السلطات الليبية أنقذت نحو 360 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بعدما نقلتهم الشرطة التونسية بالقوة إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين وتركتهم فيها.

وأنقذ عناصر من حرس الحدود الليبيين عشرات المهاجرين بعدما عثروا عليهم في الصحراء قرب الحدود مع تونس بدون ماء وطعام ومأوى.

والأحد الماضي، عثر حرس الحدود الليبيون على مهاجرين قرب منطقة العسة الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب طرابلس وحوالي 15 كيلومترا من الحدود التونسية، ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاعهم.

وأوضحت صور جوية للجزيرة مباشر تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين في المنطقة الصحراوية وسط أوضاع إنسانية صعبة، بعد أن طردتهم السلطات التونسية، وألقت بهم عبر حافلات في تلك المنطقة، بحسب لجنة حقوق الإنسان في ليبيا.

مراسل الجزيرة مباشر يكشف: هذا ما يعانيه المهاجرون الأفارقة في الصحراء بين #تونس و #ليبيا #المسائية pic.twitter.com/8dlkSMhwqv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 21, 2023

وتعد تونس نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية.

وأفاد آمر لواء حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية العميد فتحي الصيد للجزيرة مباشر أنه تم العثور على 3 جثث لنساء من جنسيات إفريقية في المنطقة الواقعة على الحدود الليبية التونسية ماتوا بسبب العطش، وأنه جاري التعامل مع الجثامين.

ويعاني المهاجرون غير النظاميين إصابات مختلفة سواء بسبب الضرب المبرح من جانب القوات التونسية بحسب شهاداتهم، أو بسبب إطلاق الرصاص عليهم.

وظهرت عليهم جميعًا آثار الجوع والعطش في ظل درجات الحرارة المرتفعة.





كما رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أحد ضباط حرس الحدود في حوار مع المهاجرين غير النظاميين قالوا إنهم قدموا من الحدود التونسية بطريقة قسرية، على حد قولهم.

يذكر أن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين من مدينة صفاقس الساحلية (شرق) بعد أن شهدت توترات وصدامات بين سكان ومهاجرين بلغت ذروتها بمقتل مواطن تونسي في 3 يوليو/تموز الجاري.

وقالت منظمات غير حكومية إن الشرطة التونسية “طردت” مئات منهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا والجزائر.