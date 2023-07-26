الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 3.5 ملايين سوداني جراء الاشتباكات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح ولجوء أكثر من 3.5 ملايين سوداني منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، الأربعاء: 101 يوم من الصراع في السودان والصراع مستمر في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، بينما اشتد القتال في دارفور (غرب) وولايات كردفان ( جنوب).

وأضاف البيان: بلغ التقدير الإجمالي الحالي للنازحين داخل السودان مليونين و686 ألفا و434 شخصا، نتيجة الصراع الذي بدأ في 15 أبريل الماضي.

وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى النزوح الداخلي، تسبب الصراع إلى لجوء حوالي 844 ألفا و574 شخصا إلى البلدان المجاورة وهي: مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.

وأشار البيان إلى أن الغالبية عبرت إلى تشاد بنسبة 36%، وتليها مصر 30%، وجنوب السودان 22%.

وكانت المنظمة قد قالت في 18 يوليو/تموز الجاري، إن أكثر من 3.3 ملايين شخص نزحوا جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، بينهم 2.6 مليون نازح داخلي، و757 ألفا عبروا الحدود إلى الدول المجاورة.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولا ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات سابقة لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل الماضي، والتي خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء.