الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى الحد من “عنف المستوطنين” ضد الفلسطينيين

طالبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إسرائيل بالحد من “عنف المستوطنين” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

وحث أوستن غالانت على “التصدي لعنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين، ومواصلة جهود وزارة الدفاع الإسرائيلية لتحسين الفرص الاقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية”.

كما دعا القادة الفلسطينيين إلى “إدانة الإرهاب واتخاذ خطوات فعالة لمنع العنف”، مشددا على “الحاجة الملحة للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين، لاتخاذ خطوات ذات مغزى لضمان الاستقرار في الضفة الغربية”.

"هجموا على منزلي للمرة الـ12" عبر شاشة الجزيرة_مباشر.. فلسطيني يوثق اعتداء المستوطنين على منزله في بلدة #حوارة بـ #نابلس#فلسطين pic.twitter.com/Eduike71wc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2023

وتشهد الضفة الغربية بشكل متكرر توترات أمنية بسبب اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وكان تقرير رسمي لهيئة “مقاومة الجدار والاستيطان” التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أشار إلى أن الاعتداءات التي نفذها المستوطنون خلال النصف الأول من عام 2023 بلغت 1148 اعتداء، تسببت في استشهاد 8 فلسطينيين.

كرم عنب أتلفه المستوطنون. 120 شجرة تم قطعها. "ثأر". البويرة، منطقة "كريات أربع"، 18.7.23. pic.twitter.com/z2kgHiWfcu — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) July 19, 2023

وفي وقت سابق أعرب الاتحاد الأوربي عن صدمته، إزاء الاعتداءات التي يشنها المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين.

وقال في بيان، إن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى وجود منحنى تصاعدي لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هذه الهجمات أصبحت أكثر عنفا.

ودعا البيان إسرائيل إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان المساءلة وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.