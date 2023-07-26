“باها”.. مسيّرة تركية تنضم لأسطول صادرات الصناعات الدفاعية

انضمت طائرة باها المسيرة تركية الصنع إلى أسطول صادرات الصناعات الدفاعية التركية بعد إتمام أول صفقة تصدير بنجاح مع دولة إفريقية.

المسيّرة الجديدة من تصنيع شركة الصناعات الإلكترونية الجوية التركية هافلسان التي تعرض أبرز منتجاتها حاليا في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية IDEF الذي انطلق، أمس الثلاثاء في إسطنبول.

وقال ويسل أتا أوغلو منسق تطوير المنتجات لدى هافلسان إنهم يواصلون باستمرار إضافة منتجات جديدة إلى قائمة منتجاتهم المحلية.

وأضاف أنهم يقومون بتطوير منتجاتهم في ضوء ما يحصلون عليها من معلومات وردود أفعال من الميدان.

وفي سياق متصل، كشف عن نجاحهم في إبرام أول صفقة تصدير للمسيّرة باها إلى إحدى الدول الإفريقية، دون أن يكشف تفاصيل أكثر عنها.

وعلى صعيد آخر، قال أتا أوغلو إن منتجات وصادرات هافلسان لا تقتصر على المركبات والمسيرات فقط، بل تشمل أيضاً الأنظمة والبرمجيات المستخدمة في هذه المنتجات.

وأفاد أنهم يواصلون إجراء مباحثات جادة في هذا الإطار، مع دول عدة لتصدير هذا النوع من البرمجيات والأنظمة إليها.

وتزن المسيرة “باها” 30 كيلوغراما، وتحمل 5 كيلوغرامات، ويمكنها العمل في الأجواء الغائمة وقادرة على أداء مهام مستقلة في المناطق الحدودية.

ويمكن لقائد واحد التحكم بالطائرة من دون طيار “باها” بالتزامن مع قيادته لعربات برية وإجراء مهمات مشتركة.

ويمكن لـ”باها” أن تحلق على بعد 10 كيلومترات من مركز الدعم الأرضي، كما يمكنها التحليق على ارتفاع 7500 قدم.

وانطلقت أمس الثلاثاء في إسطنبول الدورة الـ16 للمعرض الدولي لصناعة الدفاع آيدف-2023، المتخصص في الصناعات الدفاعية وتستمر حتى 28 يوليو/تموز الجاري.

ويهدف المعرض إلى فتح آفاق التعاون بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وينظم المعرض برعاية رئاسة الجمهورية التركية، في مركز توياب للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول، بمشاركة 1461 شركة من 55 بلدا.