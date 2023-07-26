جمعية علمية أمريكية تقرر مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية (فيديو)

قررت جمعية الإنثروبولوجيا الأمريكية، مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، في محاولة للفت الانتباه إلى معاناة الشعب الفلسطيني “نتيجة الاحتلال”.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، إنه من بين أعضاء جمعية الإنثروبولوجيا الأمريكية (AAA) البالغ عددهم 7700، شارك 37% بالتصويت. وتم تمرير القرار بأغلبية 71% من مجمل أعضاء الجمعية فيما عارضه 29%.

وبناء على القرار، فسيتم منع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية من الظهور في المواد المنشورة للرابطة، والإعلان في منشوراتها، والمشاركة في المؤتمرات المشتركة، وإعادة نشر وطبع المقالات من منشورات الرابطة الأمريكية في المجلات والمنشورات.

في المقابل، يستطيع مختصو الأنثروبولوجيا الإسرائيليون -بشكل فردي- النشر في مجلات الرابطة والعمل محررين في تلك المجلات وحضور المؤتمرات، كما سيسمح للباحثين الإسرائيليين بحضور الفعاليات والنشر حتى لو دفعت مؤسساتهم مصاريفهم.

واعتبرت رئيسة الرابطة رامونا بيريز التصويت بأنه “مثير للجدل”، ولكنها قالت إن القرار جماعي “وأصبح الآن واجبنا المضي قدما متحدين في التزامنا بتعزيز المعرفة العلمية، وإيجاد حلول للمشكلات الإنسانية والاجتماعية، والعمل حارسا لحقوق الإنسان”.

ويعد القرار إجراء رمزيا لكنه مهم، حيث إنه الأول من نوعه الذي يدعم مقاطعة مؤسسات أكاديمية لدولة بكاملها.

يشار إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي قامت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق نقل الأموال المخصصة للبحث أو العلوم أو المشاريع التكنولوجية، التي تُجرى في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت عام 2004، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني نداء يدعو لمقاطعة المؤسسات الأكاديمة الإسرائيلية، ورفض كل أشكال التطبيع معها.