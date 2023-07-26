شركة تركية تكشف عن 4 منظومات دفاع جوي جديدة

عرضت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية (ASELSAN) 4 منظومات دفاع جوية جديدة من صناعتها.

جاء ذلك على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية IDEF الذي انطلق، أمس الثلاثاء في إسطنبول.

وفي كلمة له خلال مراسم عرض المنظومات الدفاع الجوية الـ4، قال خلوق غورغون، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، والرئيس السابق لشركة أسيلسان، إن منظومات الدفاع الجوية لها مكانة خاصة وهامة في جميع مناطق العالم.

وأضاف أن تركيا قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في مجال تصنيع وتطوير منظومات الدفاع الجوية.

وأوضح أن شركات الصناعات الدفاعية التركية باتت حاضرة في أغلب مراحل إنتاج وتطوير أنظمة الدفاع الجوي، وأصبحت تطرح منتجاتها في الأسواق.

بدوره، قال أحمد آق يول، المدير العام لشركة أسيلسان إن منظومات الدفاع الجوي التي أعلنت عنها شركته، ستعزز من قدرات القوات المسلحة التركية.

وأكد أن الجيش التركي سيكتسب قدرات ومهارات كثيرة ومتنوعة مع بدء استخدامه هذه المنظومات على أرض الواقع.

والمنظومات التي كشفت أسيلسان عنها في المعرض، هي منظومة الدفاع الجوي الهجين غورز، ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي القريب غوكصور، ومنظومة إطلاق الصواريخ غوك دمير ومنظومة السلاح الليزري المتنقل غوك برك.

وانطلقت أمس الثلاثاء، في إسطنبول الدورة الـ16 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية IDEF، المتخصص في الصناعات الدفاعية وتستمر حتى 28 يوليو/تموز الجاري.

وينظم المعرض برعاية رئاسة الجمهورية التركية، في مركز توياب للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول، بمشاركة 1461 شركة من 55 بلدا.