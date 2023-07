إدانات دولية وعربية لمحاولة الانقلاب في النيجر

أثارت محاولة الانقلاب التي نفذتها عناصر تابعة للحرس الوطني في النيجر، أمس الأربعاء، إدانات دولية واسعة دعت إلى إنهاء العنف وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.

وذكرت الصحافة النيجرية صباح أمس، أن عناصر تابعة للحرس الوطني احتجزت في القصر الرئاسي الرئيس محمد بازوم، ووزير داخليته حمادو أدامو سولي.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة في النيجر، تغريدة قال فيها إن بازوم وعائلته في وضع جيد، مبيّنًا أن عناصر من الحرس الوطني ينفذون عملا مناهضا لقيم الجمهورية.

وأضافت رئاسة النيجر أن قائد الحرس الوطني الجنرال عمر تشياني الذي يتولى منصبه منذ 10 سنوات، يقف وراء احتجاز الرئيس بازوم.

الاتحاد الإفريقي كان أول منظمة دولية تدين محاولة الانقلاب في النيجر، مطالبا من يقفون خلفها بـوقف فوري لهذا العمل المرفوض.

جاء ذلك في بيان لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، أعرب فيه عن التنديد الشديد بمحاولة الانقلاب، داعيًا الشعب النيجري وجميع أشقائه في إفريقيا، وخصوصا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والعالم، إلى إدانة هذه المحاولة الانقلابية بصوت واحد.

وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من يقفون خلف المحاولة الانقلابية في النيجر بـوقف فوري لهذا العمل.

بدورها، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا محاولة الانقلاب. وقالت في بيان على تويتر: “تلقينا أنباء محاولة الانقلاب في النيجر بصدمة وذعر”.

وأضاف البيان: “تدين إيكواس بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة في النيجر بالقوة، وتدعو مدبري الانقلاب لإطلاق سراح رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا على الفور ودون أي شروط”.

من جانبه، أدان الاتحاد الأوربي محاولة الانقلاب في النيجر، وفق تغريدة لمفوض شؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل.

وقال بوريل إنه قلق للغاية حيال الأحداث التي تجري في (العاصمة) نيامي.

وأضاف: “يدين الاتحاد الأوربي أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر”.

وأعربت الولايات المتحدة في بيان لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن القلق الشديد إزاء محاولة الانقلاب في النيجر.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن تطورات اليوم في النيجر.

وأضاف: “ندين بشدة أي محاولة لاعتقال أو تخريب عمل حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا بقيادة الرئيس بازوم”.

وتابع: “نحث بشكل خاص عناصر من الحرس الرئاسي على الإفراج عن الرئيس بازوم والامتناع عن العنف”.

من جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بـأشد العبارات” محاولة الانقلاب، في بيان منسوب إلى ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، نُشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة يدين بأشد العبارات أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة وتقويض الحكم الديمقراطي والسلام والاستقرار في النيجر، موضحا أن غوتيريش يتابع الوضع في النيجر عن كثب.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف الفاعلة المعنية إلى ممارسة ضبط النفس وضمان حماية النظام الدستوري، وفق البيان، مؤكدا أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب حكومة وشعب النيجر.

I condemn in the strongest terms any effort to seize power by force and to undermine democratic governance, peace & stability in Niger.

The @UN stands by the Government and the people of Niger.

— António Guterres (@antonioguterres) July 26, 2023