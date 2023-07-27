“إذا كانت لديكم الشجاعة فلتنزعوا اللافتات الإنجليزية والفرنسية”.. داعية تركي يستنكر التحريض على اللغة العربية (فيديو)

نشر الداعية التركي خليل كوناكجي، فيديو على قناته الرسمية في يوتيوب، تحدث فيه عن تفاقم العنصرية في بلاده، مهاجمًا أحزاب المعارضة التي “روجت لهذه الحملة”.

وانتقد كوناكجي نزع بلديات حزب الشعب الجمهوري اللافتات المكتوبة بالعربية، متحديًا إياهم قائلا: “إذا كانت لديكم الشجاعة، فلتنزعوا اللافتات المكتوبة بالإنجليزية والفرنسية”، مضيفًا: “لافتات ماكدونالدز وبرغر كينغ وكارفور كلها لم تكتب بالتركية، ولكنكم تهاجمون القيم الإسلامية فقط”.

وفي مقطع آخر من الفيديو، ذكّر الداعية التركي بأن حزبي المعارضة “الظفر” و”الشعب الجمهوري” يحتوي اسم كل منهما على كلمة عربية: ظفر وجمهور.

وخلال الفترة الماضية سجلت انتهاكات وصفها ناشطون بأنها عنصرية، اتجاه اللغة العربية والمهاجرين بشكل عام.

وبدأت السلطات التركية منذ نحو أسبوعين حملة تستهدف المهاجرين غير النظاميين، تركزت بمدينة إسطنبول.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس “نأمل أن نحل مشكلة الهجرة غير الشرعية وفقًا لثقافتنا ومعتقداتنا وقوانيننا”.

وأضاف أردوغان: “ألقينا القبض على 36 ألف مهاجر غير شرعي خلال الأشهر الستة الماضية، رحلنا منهم 16 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلادهم”.

من جانبه قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا “لن نسمح مطلقا بمهاجرين غير شرعيين، خصوصا في إسطنبول”.

وأضاف: “سنرفع مراكز الترحيل في إسطنبول إلى 31 مركزا”.

وخلال الأسبوع الماضي أزالت السلطات المحلية في ولاية مرسين التركية لافتات باللغة العربية وذلك بعد حملات مماثلة في ولايتي أضنة وإزمير.