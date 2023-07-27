الجيش السوداني ينشر اعترافات لأسرى لديه يقول إنهم يتبعون الدعم السريع (شاهد)

نشر الجيش السوداني، اليوم الخميس، تسجيلًا مصورًا قال إنهم أسرى تابعون لقوات الدعم السريع.

ويظهر في التسجيل الذي نشر على صفحة قوات العمل الخاص (القوات الخاصة) التابعة للجيش السوداني، أشخاص عدة يتحدثون عن تجربتهم مع الدعم السريع، ويكشفون تفاصيل وصفت بالـ”خطيرة”.

وظهرت في التسجيل مقتطفات ومقاطع لتسجيلات مطولة، قالت القوات الخاصة إنه “سيتم نشر المقاطع كل منها على حدة لاحقًا”.

وقال أحد الأشخاص في الفيديو إنه من النيجر، وتم تجنيده من بلاده.

وانتقد آخر التغطية الإعلامية لقوات الدعم السريع، وقال إنه لم يكن هناك أي سيطرة ميدانية لهم كما يروجون، مؤكدًا أنه “لم يتقاضَ أموالًا عن مشاركته”.

وتحدث آخر عن “فيديو في المدينة الرياضة تم ضرب فيه أجانب”، قال إنه من قام بتصويره، مشيرًا إلى أن الدعم السريع من قام بضرب المكان.

وقال آخر إن قوات الدعم السريع “اقتحموا البيوت، وأخرجوا الناس منها”.

وتخوض قوات الدعم السريع قتالًا مع الجيش السوداني منذ 3 أشهر، ويتهمها السكان بنهب المنازل.

وكان الدعم السريع أعلن في أكثر من مناسبة عن أسره أفرادًا من الجيش السوداني، ونشر اعترافات وتصريحات لهم بانضمامهم للقوات.