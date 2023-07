جيش النيجر يعلن رسميا دعم الانقلاب

أعلن جيش النيجر رسميا ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس محمد بازوم أمس الأربعاء، وذلك تفاديا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة.

جاء ذلك في بيان وقعه رئيس أركان الجيش الجنرال عبد الصدّيق عيسى اليوم الخميس.

وأوضح البيان، الذي أعلنته القوات المسلحة على صفحتها على فيسبوك وتويتر، موقف الجيش من الأحداث الدائرة في نيامي.

وجاء في البيان “كل أشكال التدخل العسكري الأجنبي تشكل خطر وقوع تداعيات كارثية ويصعب السيطرة عليها بالنسبة لشعبنا والفوضى في بلادنا”.

ومن غير المتوقع أن ينجو الرئيس سياسيا بعد دعم الجيش للانقلابيين.

وكان الكولونيل أمادو عبد الرحمن قد قال للتلفزيون الوطني في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وهو بين 9 رجال يرتدون الزي العسكري “قواتنا الدفاعية والأمنية قررت إنهاء النظام الذي تعرفونه”.

وقال عبد الرحمن إنه يتحدث باسم المجلس الوطني لحماية الوطن، ولم يتضح في ذلك الوقت ما إذا كان عبد الرحمن والجنود الذين ظهروا على شاشات التلفزيون يتحدثون باسم الجيش بأكمله.

Niger’s army has declared its support for leaders of the coup which took place yesterday- say this in order to “avoid a deadly confrontation within the armed forces” and “undermine the safety of the population” pic.twitter.com/dWj9yXMSNI

— Samira Sawlani (@samirasawlani) July 27, 2023