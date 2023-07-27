سياسة

مقتل 6 أشخاص بانفجار في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق (صور)

الانفجار وقع جراء انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة تاكسي (سانا)
27/7/2023-|آخر تحديث: 28/7/202312:30 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن عبوة ناسفة انفجرت بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق، الخميس، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وخلال سنوات النزاع المستمر منذ عام 2011، تعرّضت منطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق الجنوبية، التي تحمل اسم مقام السيدة زينب، لهجمات وتفجيرات دامية، إلا أنها تراجعت إلى حد كبير خلال الأعوام الماضية.

وأوردت وزارة داخلية النظام السوري أن “التفجير الإرهابي” وقع جرّاء “انفجار دراجة نارية بالقرب من مركبة تاكسي عمومي”، مشيرة إلى أن “التحقيقات ما زالت مستمرة”.

وأوضحت أن المعلومات من الجهات المعنية تشير إلى أن منفّذ الهجوم “قام بإرسال إشارة لا سلكية إلى العبوة الناسفة بعد أن كان قد ركن الدراجة، ومن ثم حدث الانفجار مباشرة”.

وبث التلفزيون صورًا لمقدمة سيارة متفحمة قال إنها كانت على مقربة من الدراجة النارية.

وخلال الأيام الماضية، شددت القوى الأمنية إجراءاتها في المنطقة بالتزامن مع مجالس العزاء التي تواكب إحياء ذكرى عاشوراء لدى الطائفة الشيعية، ويتردد على المنطقة بشكل رئيس الزوار الشيعة من إيران والعراق ولبنان ودول أخرى.

والثلاثاء، أصيب مدنيان بانفجار دراجة نارية في المنطقة ذاتها، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، ولم تتضح أسباب انفجار الدراجة النارية.

وخلال سنوات الحرب الأولى، شدد مقاتلون موالون للنظام الإجراءات الأمنية في محيط المقام قبل تخفيف الحواجز لاحقًا بشكل تدريجي، وخصوصًا بعد استعادة قوات النظام لكامل دمشق ومحيطها.

وشهدت المنطقة تفجيرًا في فبراير/شباط 2016، تبناه تنظيم الدولة وأوقع 134 قتيلًا بينهم على الأقل 90 مدنيًا في حصيلة تعد واحدة من الأكثر دموية جراء تفجير، منذ اندلاع النزاع منتصف مارس/آذار 2011.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم، وكان تنظيم الدولة قد أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة على الموقع، وأسفر هجوم في عام 2017 عن مقتل 40 شخصًا على الأقل.

المصدر : وكالات