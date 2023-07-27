وزراء “التعاون الإسلامي” يبحثون جرائم تدنيس المصحف

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع وزاري طارئ في 31 يوليو/ تموز الجاري، لبحث تكرار حوادث تدنيس المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

وقالت المنظمة في تغريدة: “بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية 14، وجمهورية العراق، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين 31 يوليو 2023، الدورة الاستثنائية 18 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضي، للتدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك”.

بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية 14، وجمهورية العراق، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الاثنين 31 يوليو 2023، الدورة الاستثنائية 18 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضي، للتدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس نسخ من #المصحف_الشريف في السويد والدانمارك pic.twitter.com/wrfqkwGbiN — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) July 27, 2023

وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة، ويقع مقرها في مدينة جدة بالسعودية.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث تمزيق وإحراق نسخ من المصحف الشريف بأيدي يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، مما أثار ردودًا عربية وإسلامية غاضبة على المستويين الرسمي والشعبي، كما تبنت الأمم المتحدة قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي.

وفي 26 و25 و22 يوليو/ تموز الجاري، أحرقت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة تُسمى “الوطنيون الدنماركيون” (Danske Patrioter) نسخًا من القرآن الكريم أمام السفارتين الباكستانية والعراقية في كوبنهاغن، والسفارتين المصرية والتركية، والسفارتين الإيرانية والعراقية، على الترتيب، تحت حراسة من الشرطة.

وبدأت هذه الموجة الجديدة من الاعتداء على المصحف الشريف في 28 يونيو/ حزيران الماضي، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حين مزّق عراقي مقيم في السويد، يُدعى سلوان موميكا، نسخة من المصحف الشريف، وأضرم النار فيها أمام مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحًا بتنظيم تجمع رضوخًا لقرار قضائي، وذلك بعد أن رفضت سابقا منح تصاريح لتجمعات ربما تشهد إساءات للإسلام.