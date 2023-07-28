البرلمان الأردني يقر قانون الجرائم الإلكترونية رغم الانتقادات.. تعرف إلى أبرز بنوده

أقرّ مجلس النواب الأردني، الخميس، تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، كانت أثارت جدلا واعتبر ناشطون وصحفيون ومنظمات حقوقية أنها تحدّ من حرية التعبير.

ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه “كلّ من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار”.

وحُددت “الأخبار الكاذبة” التي تستوجب العقوبة بتلك “التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني”، وخُفضت الغرامة لتصبح “لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار”.

مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية يعري اصحابه، فهو مشروع لتحصن المسؤولين بشكل مباشر عن التراجع والمديونية والفساد وتهميش الناس وافقارهم . وكأن المطلوب ليس فقط تغييب المساءلة لهذه الطغمة بل اخراس المجتمع والسماح للناس في التعبير فقط في احلامهم.

مناقشات البرلمان متفق عليها وسيدخل… — Hassan Barari (@barari_hassan) July 27, 2023

ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.

وتجرّم المادة 16 من القانون “اغتيال الشخصية” معنويا بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).

وناقش مجلس النواب التعديلات في جلسة علنية، وخفّض العقوبة في بعض الحالات إلى نصف ما كانت عليه في مشروع القانون قبل أن يقرّه بالأغلبية.

وأُلغيت فقرة جدلية تنصّ على معاقبة “من قام بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد أو فيديو دون إذن، وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه”، بالسجن ما لا يقل عن 3 أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد عن 20 ألفا (نحو 28 ألف دولار).

انتقادات حقوقية

وأثار القانون انزعاج الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان حيث أبدوا قلقهم من أن صياغته الغامضة ستحد من حرية التعبير، وأن تجريم المحادثات عبر الإنترنت سيسمح بالمزيد من قمع المعارضين السياسيين.

وقال صالح العرموطي، عضو البرلمان ونائب زعيم المعارضة خلال المناقشة إن الأردن سيتحول إلى “سجن كبير”.

صالح العرموطي: "الجرائم الإلكترونية" يتعارض مع مواد دستورية..

وعبد الكريم الدغمي: لو كان مخالفا للدستور لخرجت من القاعة فورا#مجلس_النواب #الجرائم_الإلكترونية #هنا_المملكة pic.twitter.com/Hs1oc23ZT5 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) July 27, 2023

وانتقدت واشنطن، القانون قائلة إنه قد يؤثر على حرية التعبير. وتعتبر واشنطن الأردن حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل يوم الاثنين “مثل هذا القانون، بما يحتوي عليه من تعريفات ومفاهيم غامضة، يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن ويقلص بصورة أكبر الحيز المدني الذي يعمل فيه الصحفيون والمدونون وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في الأردن”.

في زمن الذكاء الاصطناعي تحديدا يخرج المسؤول الاردني علينا بأبشع مشروع قانون في التاريخ المعاصر وهو والهدف: السيطرة على الفضاء الإلكتروني!

يعني السيطرة على الكرة الأرضية

بالله عليكم من هذا العبقري الذي يعتقد أن بوسعه إعادة العصر إلى زمن شعراء المعلقات؟#قانون_الجرائم_الالكترونية — Hilmi Asmar (@helmialasmar) July 26, 2023

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في بيان مشترك مع 13 منظمة حقوق مدنية أخرى إن القانون يهدد حق مستخدمي الإنترنت في عدم الكشف عن هويتهم، ويشدد سيطرة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية.

ويقول مشرعون ومؤيدون للقانون إن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساعد على انتهاكات الخصوصية التي لا تغطيها القوانين السابقة.

النائب احمد القطاونة هذا القانون انقلاب على الدستور الأردني

لا بد من الحفاظ على حقوق الأردنيين التي كفلها الدستور

هذا القانون يضم فيه الفاظا فضفاضة غير منضبطة

لا يجوز معاقبة الشعب الاردني والإعلام الأردني بذريعة تجاوز فئة قليلة#الجرائم_الالكترونية#قانون_الجرائم_الالكترونية pic.twitter.com/8pqN9p5UEn — Muhammad Abu Rumman (@MuhmadAbuRumman) July 27, 2023

وحضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة المناقشة ودافع عن الخطوة، مشيرا إلى زيادة الجرائم عبر الإنترنت من خلال انتهاك الخصوصية بمقدار ستة أمثال، وقال إن الابتزاز عبر الإنترنت تسبب في حدوث قلاقل اجتماعية.