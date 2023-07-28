في أول ظهور منذ أشهر.. حميدتي يشترط تغيير قيادة الجيش السوداني للتوصل إلى اتفاق (فيديو)

قال قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي” في ظهور علني أمام مقاتليه إنه “يمكن التوصل إلى اتفاق عاجل خلال 72 ساعة شريطة تغيير قيادة الجيش”.

ونشرت قوات الدعم السريع بالسودان عبر صفحتها على مواقع التواصل مقطع فيديو -من دون تحديد مكانه وتاريخ تصويره- يظهر فيه حميدتي وهو “يخاطب جماهير الشعب السوداني، من ميدان المعركة متوسطًا جنوده”، على حد قولها.

وهذا هو الظهور العلني الثاني لحميدتي بين قواته منذ اندلاع الصراع المسلح بينها وبين الجيش السوداني في إبريل/نيسان الماضي.

واعتبر حميدتي أن “قيادة الجيش تعمل بتعليمات من قادة وفلول النظام السابق بالسودان” في إشارة إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

من ميدان المعركة متوسطاً جنوده .. قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو يخاطب جماهير الشعب السوداني العظيم#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/N1XHPnRPyd — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) July 28, 2023

وقال قائد الدعم السريع: “نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب.. لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام، شريطة تسليم البرهان وقيادات الجيش لأنفسهم” في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وأضاف “نحن أبرياء من المتفلتين واللصوص ونحن صادقون ومخلصون”.

وشدد حميدتي على أن قواته “تقف إلى جانب الشعب السوداني وستأتي بالديمقراطية”.

وكان آخر ظهور لحميدتي بالصوت والصورة في مقطع فيديو نُشر في 23 إبريل/نيسان الماضي، وكان حينذاك الظهور الأول للرجل منذ اندلاع الاشتباكات مع الجيش السوداني منتصف إبريل.

ومنذ ذلك التاريخ، تساءل مراقبون وناشطون عن سبب عدم ظهور حميدتي بالصوت والصورة، بالإضافة لعدم مشاركته في حوارات إعلامية، خاصة مع تداول أنباء عن مقتله في البداية، وهو ما نفاها حميدتي في تسجيل صوتي في 15 مايو/أيار الماضي.