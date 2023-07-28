سياسة|أوكرانيا

خلال زيارته لكييف.. رئيس وزراء القطري يعلن عن مساعدات إنسانية بـ100 مليون دولار لأوكرانيا (فيديو)

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28/7/2023

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، عن مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء القطري – في مؤتمر صحفي مشترك – مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، بالعاصمة كييف، خلال زيارة رسمية إنه وجه بالإعلان عن تعهد بمبلغ 100 مليون دولار للمساعدة في التخفيف من شدة الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وأضاف أن “المساعدات القطرية ستخصص لإعادة بناء الرعاية الطبية والتعليم وإزالة الألغام”، مشيرا إلى أن قطر ساهمت كذلك بمبلغ 6 ملايين دولار لدعم مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتابع “سيتم تخصيص 50 منحة دراسية للطلبة الأوكرانيين للدراسة في الجامعات القطرية”.

بدروه، قال شميهال “ستوجه هذه الأموال لإعادة الإعمار في قطاعي الصحة والتعليم، وإزالة الألغام لأغراض إنسانية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والإنسانية المهمة”.

وأضاف أنهما ناقشا صيغة للسلام في أوكرانيا، عبارة عن خطة من 10 نقاط تدعو إلى الأمن النووي وأمن الطاقة والغذاء واستعادة الحدود بالإضافة إلى نقاط أخرى.

وشكر شميهال، دولة قطر على استعدادها للتوسط في جهود إعادة آلاف الأطفال الأوكرانيين الذين نقلتهم روسيا لأراضيها منذ بدء الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اجتماعه مع رئيس الوزراء القطري كان “مهما” وإن الاستثمارات القطرية في إعادة إعمار أوكرانيا كان على جدول الأعمال.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تليغرام أن محادثاتهما تضمنت مناقشة كيفية إعادة التشغيل الآمن لممر الحبوب في البحر الأسود بما يسمح بشحن الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وتوقف العمل في الممر الذي دشنه اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو/ تموز 2022، بعد انسحاب روسيا منه في 17 من يوليو الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس الوزراء القطري للعاصمة الأوكرانية كييفز. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قوله، إن “الشيخ محمد بن عبد الرحمن وصل اليوم إلى أوكرانيا، في زيارة يناقش فيها مع الرئيس الأوكراني عددا من الملفات المهمة”.

وأضاف أن الزيارة “تأتي في إطار جهود قطر للتهدئة، ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية