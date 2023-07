خلال زيارته لكييف.. رئيس وزراء القطري يعلن عن مساعدات إنسانية بـ100 مليون دولار لأوكرانيا (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، عن مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء القطري – في مؤتمر صحفي مشترك – مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، بالعاصمة كييف، خلال زيارة رسمية إنه وجه بالإعلان عن تعهد بمبلغ 100 مليون دولار للمساعدة في التخفيف من شدة الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وأضاف أن “المساعدات القطرية ستخصص لإعادة بناء الرعاية الطبية والتعليم وإزالة الألغام”، مشيرا إلى أن قطر ساهمت كذلك بمبلغ 6 ملايين دولار لدعم مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتابع “سيتم تخصيص 50 منحة دراسية للطلبة الأوكرانيين للدراسة في الجامعات القطرية”.

🇶🇦 is providing $100mm in humanitarian aid to 🇺🇦. Prime Minister & Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ made the announcement during our meeting. The money will be used for reconstruction in the areas of medical care, education & humanitarian demining. Grateful for support. pic.twitter.com/NkCIXe6yUz

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 28, 2023