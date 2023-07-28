قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين وتحطم محتويات مدرسة في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس، 4 فلسطينيين من جنين والخليل، كما اقتحمت العديد من القرى وحطمت محتويات مدرسة في نابلس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابين من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، هما محمد ماهر قبها، ورمزي إياد عمارنة، وذلك أثناء وجودهما في قرية طورة، واستولت القوات على الدراجة التي كانا يستقلانها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى: الطيبة، وتعنك، وعانين، بمحافظة جنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، الشابين وعد محمود سالم الزغارنة من بلدة الرماضين جنوب الخليل، وسامر سامي عويضات من بلدة شيوخ العروب شمال الخليل.

كما داهم الاحتلال منزل المواطن ياسر المصري في مدينة يطا، وصالون حلاقة يعود للمواطن أدهم زياد أبو عيشة، وفتشت منزل الشهيد عامر أبو عيشة في مدينة الخليل.

Israeli occupation forces wreak havoc in a school in Beita More: https://t.co/R1wjFI8RYt pic.twitter.com/nYJb1aZaKU — Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) July 28, 2023

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مدرسة بير قوزا المختلطة ببلدة بيتا جنوب المدينة، وحطمت محتوياتها، واستولت على الكاميرات الموجودة فيها.

وشهدت بلدة بيتا الليلة الماضية مواجهات قرب جبل العرمة، أدت إلى إصابة أكثر من 10 مواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وكثيرا ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال من يصفهم بـ”المطلوبين” وتندلع إثر ذلك مواجهات مع الشبان الفلسطينيين خلال محاولة التصدي لاقتحام قوات الاحتلال.