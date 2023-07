نائبة بالبرلمان الأوربي: ما تفعله إسرائيل جرائم حرب وليس دفاعا عن النفس

ألقت النائبة الإيرلندية في البرلمان الأوربي كلير دالي، خطابًا حادًّا في قبة البرلمان عبّرت فيه عن استنكارها لمعايير الاتحاد الأوربي المزدوجة فيما يتعلق بـ”جرائم الحرب” الإسرائيلية، مؤكدة أن انتهاكات الاحتلال بعيدة كل البعد عمّا يسمى “الدفاع عن النفس”.

وأرفقت دالي، التي عُرفت بمواقفها الجريئة الناقدة للاتحاد الأوربي والمدافعة عن القضية الفلسطينية، مقطعًا من خطابها أمام الاتحاد الأوربي على حسابها في تويتر يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت دالي، مشيرة إلى الاتحاد الأوربي “نحن ندور حول تفاصيل الواقع، ونرفض وصف الصهيونية بدقة بأنها مشروع استعماري استيطاني أوربي”.

وتابعت مؤكدة “إسرائيل هي سُلطة احتلالية، والفلسطينيون هم شعب واقع تحت الاستعمار. إن تقسيم الضفة الغربية، ونقاط التفتيش، وأنظمة الحُكم المنفصلة، والمستوطنات، والضّم، وإنكار الحقائق بشكل منظم، هذه هي جرائم الفصل العنصري”.

Israel’s airstrikes on Gaza in May – 33 dead, 147 wounded – was not “self defence.” The slaughter of children from the air in Jenin was not “self defence.” All war crimes. All without comment in EU politics, while @vonderleyen toasted the #Nakba as the realisation of "a dream". pic.twitter.com/73i9lLgQ4o

— Clare Daly (@ClareDalyMEP) July 25, 2023