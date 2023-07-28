هجوم أوكراني داخل روسيا.. إصابة 15 شخصا بانفجار في مقهى جراء شظايا صاروخ (فيديو)

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، أنه اعترض صاروخًا أوكرانيًا سقطت شظاياه في “تاغانروغ” القريبة من أوكرانيا جنوبي البلاد، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بانفجار في “مقهى” في المدينة بحسب السلطات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام إن “نظام كييف شن هجومًا إرهابيًا على منشآت سكنية في تاغانروغ”، لافتة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت الصاروخ الذي “سقطت شظاياه في أراضي المدينة”.

وذكرت وكالة “تاس” أن الانفجار ألحق أضرارًا بمبنى سكني، وقال حاكم منطقة روستوف الروسية إن الانفجار ناجم عن إطلاق صاروخ على المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر الإنترنت مبنى منخفض الارتفاع تحوّل جزئيًا إلى أنقاض.

وتقع المدينة على بعد 50 كليو مترًا من الحدود الأوكرانية، على الطريق المؤدية الى ميناء ماريوبول الذي احتلته القوات الروسية بعد حصار مدمر في 2022.

وشهدت مدن عدة في جنوب روسيا حوادث دامية منذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 15 شخصًا إثر تحطم طائرة عسكرية في مدينة ييسك الواقعة في المنطقة نفسها.

ويستهدف قصف أوكراني بانتظام مناطق محاذية لأوكرانيا في أقصى الشمال الغربي الروسي، وخصوصًا بيلغورود.

وأعلنت روسيا مرارًا تدمير مسيّرات أوكرانية، كان آخرها اليوم الجمعة في منطقة موسكو.