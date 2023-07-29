إسطنبول.. تفاصيل بيان دائرة الهجرة التركية بشأن السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة

نشرت دائرة الهجرة التركية بيانًا قالت فيه إن السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والمقيمين حاليًا في إسطنبول على الرغم من تسجيلهم بمدن أخرى، يجب عليهم العودة إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها بحلول 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف البيان أن المقيمين السوريين إذا تقدموا بطلب إلى مديرية إدارة الهجرة في ولاية إسطنبول بحلول الموعد المشار إليه، فسيتم منحهم تصريح طريق للعودة إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها.

وتابع “سيُسمح للسوريين الحاصلين على إذن سفر سابقًا والنازحين من مناطق الزلزال، البقاء في إسطنبول حتى إشعار آخر”.

وكان والي إسطنبول الجديد داود غول قد أكد في تصريحات سابقة، أنهم لن يسمحوا بتجاوز القانون فيما يتعلق بأوضاع المخالفين، متعهدًا بترحيل أي مهاجر مخالف يقيم في إسطنبول، وتبعت تلك التصريحات حملة تفتيش للسلطات على التراخيص والأوضاع القانونية للمحلات التجارية المملوكة من قبل السوريين في إسطنبول.

ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة إلى كون تصاريح إقامة السوريين، والتي مُنحت لهم لأنهم يتمتعون بالحماية المؤقتة، كانت مسجلة في مدن أخرى، وبالتالي لم يكن لهم من الناحية القانونية الحق في الإقامة بإسطنبول.

ولا يندرج السوريون المقيمون في تركيا من الناحية القانونية تحت بند اللجوء السياسي وإنما في إطار “الحماية المؤقتة”، فرغم أنها صدّقت على اتفاقية عام 1951 بخصوص اللاجئين فإن تركيا لم تلغِ التحديد الجغرافي (الأوربي) وفق بروتوكول نيويورك 1967.

ولذلك فإن كل من يلجأ إليها من البلاد الأخرى لا يحصل على صفة اللجوء القانونية، وهو ما تنص عليه المادة رقم 91 من قانون “الأجانب والحماية الدولية” لعام 2014.