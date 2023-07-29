التلفزيون السعودي: وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة السوداني بحث مستجدات الأوضاع بالسودان

التلفزيون السعودي: وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة السوداني بحث مستجدات الأوضاع في السودان

الخارجية السعودية: وزير الخارجية جدد دعوة المملكة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري بالسودان

الخارجية السعودية: وزير الخارجية أكد على أهمية استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة بالسودان