التلفزيون السعودي: وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة السوداني بحث مستجدات الأوضاع بالسودان
29/7/2023-|آخر تحديث: 30/7/202312:29 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
التلفزيون السعودي: وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة السوداني بحث مستجدات الأوضاع في السودان
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المصدر : الجزيرة مباشر