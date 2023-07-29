بعد تزويدها بمنظومات تسلح وذخائر موجهة.. أذربيجان تعلن نجاح اختبارات مقاتلة “سو-25” المحدَّثة في تركيا (فيديو)

اجتازت طائرة من طراز “سو-25″، عائدة إلى سلاح الجو الأذربيجاني وتم تحديثها في تركيا، الاختبارات بنجاح.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، اليوم السبت، إن أولى طائرات “سو-25” التي تُحدّثها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش” وصلت إلى البلاد.

ولفتت إلى أن الطائرة المُحدَّثة استخدمها طيارون حربيون أذربيجانيون، واجتازت الطلعات التجريبية بنجاح.

وأشار البيان إلى استكمال اختبارات القنابل والصواريخ الذكية تركية الصنع التي جرى دمجها بالطائرة، وأفاد بأن الخبراء العسكريين أعطوا تقييمًا إيجابيًّا لأعمال التحديث.

والأربعاء الماضي، أبرمت وزارة الدفاع الأذربيجانية اتفاقًا مع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) لتحديث مقاتلات من طراز “سو-25”.

ويهدف الاتفاق إلى الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من الخبرات المحلية والوطنية التركية في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي كلمة له خلال مراسم توقيع الاتفاق -على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “IDEF”- قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون، إن الاتفاق ينص على تولّي “توساش” تحديث أسطول القوات الجوية الأذربيجانية من مقاتلات “سو-25” عبر تزويدها بمنظومات تسلح وذخائر موجهة تركية الصنع.

كما ينص الاتفاق على التحديث الإلكتروني للمقاتلات الأذربيجانية ومواءمة المنظومات التركية مع باقي أنظمة المقاتلة، حسب غورغون.

وحققت الصناعات الدفاعية التركية خلال 2022 نجاحات مهمة عبر سلسلة من المشروعات، أسهمت في توفير مجموعة من المعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة لقوات الأمن والجيش في تركيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأناضول أن عدد الدول التي أبرمت اتفاقيات تعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، ارتفع إلى 84 دولة.

وأدى تزايد الاهتمام بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية في الأسواق العالمية إلى زيادة وتيرة الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي.