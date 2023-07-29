“يريدون إخراجنا لكننا باقون”.. الاحتلال يباغت فلسطينيين بردم ينابيع مياه تروي أرضهم (فيديو)

ردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بئرين كانتا تستخدمان في ريّ أراض لفلسطينيين بالخليل جنوبي الضفة الغربية، فجأة من دون سابق إنذار.

وفاجأ الاحتلال أهالي قرية الهجرة جنوبي الخليل، يوم الأربعاء الماضي، بإحضار معدات وجرافات لردم الآبار الزراعية بالإسمنت في حماية قوات الشرطة.

وقال باسم دودين، وهو صاحب أحد الأراضي المتضررة “هذه أرضنا متواجدون عليها وورثناها عن أجدادنا منذ مئات السنين”.

وأكد أنهم فوجئوا بالجيش يهدم الآبار التي تمثل المصدر الرئيسي لري أراضيهم، وأضاف “وجدنا الجيش الإسرائيلي جاي بتنظيمه والجرافات والخلطات يسكّروا عنا نبعات المياه التي كنا نستفيد منها لزراعة أرضنا البالغة حوالي 80 دونمًا (19 فدانًا)”.

من جهته، أكد المزارع شحدة جمال أن قوات الاحتلال فاجأتهم وقال “جايين دون ورقة (إنذار) ولا أي شيء، بس جايين داخلين يصبوا الإسمنت في ينابيع المياه، بدهم يطلعونا من الأرض”.

وأكد المزارع الفلسطيني أنه لن يترك الأرض مهما فعل الاحتلال، وقال “يريدون إخراجنا من الأرض بأي طريقة، لكن مهما فعلوا لن نخرج ونترك أراضينا، نحن باقون هنا، هم الذين سيخرجون”.

وأصبحت المحاصيل الزراعية في قرية الهجرة محكومًا عليها بالتلف نظرًا إلى قلة المياه، كما سيضطر أصحاب الأراضي إلى وقف الزراعة نهائيًّا.