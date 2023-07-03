أرغم الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مئات المواطنين من أهالي مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أجبرت مئات المواطنين على إخلاء منازلهم في المنطقة القريبة من دوار الحصان، وذلك بعد أن طالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلائها، مؤكدين لجوء العائلات إلى ساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين.

وقال نضال عبيدي رئيس بلدية جنين إن جيش الاحتلال يتعمد هدم المنازل في مخيم جنين بعد تشريد أعداد من الأهالي وحجم الدمار كبير.

أهالي مخيم #جنين يلجأون إلى المستشفى الحكومي في المخيم هربًا من قصف قوات الاحتلال والاشتباكات#الجزيرة_مباشر | #مخيم_جنين | pic.twitter.com/R66AzCCDxe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2023

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة طرد عائلات فلسطينية في مخيم جنين وتهجيرها من منازلها تحت حجج أمنية واهية “وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال على المخيم، مما يعيد إلى أذهاننا نكبة شعبنا”.

وقالت الوزارة إن هذه الجريمة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، للجزيرة مباشر، إن أعدادًا كبيرة من الأهالي توجهت إلى المستشفى هربًا من هجمات الاحتلال.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل عائلات فلسطينية وهي تخرج من بيوتها التي تحاصرها الآليات العسكرية الإسرائيلية، باتجاه المستشفيات.

التغريبة الفلسطينية 2023!..

جيش الاحتلال يُجبر مئات العائلات بمخيم جنين على مغادرة منازلها مع استمرار القصف الإسرائيلي.#فلسطين#جنين#النكبة pic.twitter.com/nqhopApeTA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2023

كما أظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة نازحة من الأهالي، وهي تقف على باب أحد المستشفيات الحكومية.

عائلات فلسطينية تنزح من منازلها وتحتمي بالمستشفى الحكومي في ظل تكرار القصف الإسرائيلي لمخيم جنين. pic.twitter.com/Er6UqxDRIo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2023

وقال كمال أبو الرب، نائب محافظ جنين، إنه تم فتح مراكز إيواء للنازحين بينها مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومراكز مجتمعية ومتنزهات، وإنه يجري التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لفتح المدارس. وأضاف “المشهد يعيدنا إلى نكبة عام 1948”.

وأفاد بأن نحو 3 آلاف من سكان مخيم جنين غادروا منازلهم منذ بدأ الجيش الاسرائيلي الاثنين عدوانه على المدينة.

قوات الاحتلال تجبر أهالي مخيم جنين على الخروج منه pic.twitter.com/Mu4QWstA1B — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 3, 2023

غارة جديدة

وتأتي مغادرة الأهالي بيوتهم، بالتزامن مع شن الاحتلال غارة جوية على مسجد الأنصار، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية “تقييم الجيش أن العملية في جنين ستستمر بين بضع ساعات ويوم”.

وأضافت الهيئة “لا تزال هناك أهداف قليلة تريد إسرائيل تحقيقها في جنين”.

غارات جوية إسرائيلية قرب مسجد الأنصار بجنين. pic.twitter.com/LiDoD71aWn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 3, 2023

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بعد منتصف الليلة الماضية، بقصف منزل وسط المخيم، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ مواقع عدة داخل المخيم وعلى أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال -تُقدَّر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات- مدينة جنين من محاور عدة، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم، وحرثت بعض الشوارع بالجرافات و”البلدوزرات” العسكرية.