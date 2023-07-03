أوكرانيا تقر بتقدم القوات الروسية على جبهات عدة شرقي البلاد

أقرت أوكرانيا، أمس الأحد، بأن القوات الروسية تتقدم في 4 مناطق على خط الجبهة بشرق البلاد حيث تدور معارك ضارية، مؤكدة في المقابل أن قواتها تحرز بعض التقدم بجنوب البلاد.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على قناتها في تطبيق تلغرام أن “معارك ضارية تدور في كل مكان، والوضع معقد”، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تتقدم في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.

وأوضحت أن “العدو يتقدم في مناطق أفدييفكا وماريينكا وليمان. ويتقدم أيضا في قطاع سفاتوفو”.

أما القوات الأوكرانية فتمكنت، بحسب ماليار، من تحقيق “نجاح جزئي” مع تقدمها في الجهة الجنوبية من باخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد.

وبعد مضي 16 شهرًا على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا وقرابة شهر على انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد، تواجه كييف صعوبة في إحراز تقدم حاسم وتحض حلفاءها الغربيين على تسريع مساعدتهم العسكرية الموعودة، مع قرب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري.

غارات ليلية

تأتي التطوّرات على خطوط الجبهات في أوكرانيا غداة هجوم ليلي استهدف كييف بطائرات مسيّرة مفخخة، هو الأول من نوعه منذ 12 يوما، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرغي بوبكو إنه “تم رصد وتدمير جميع أهداف العدو في المجال الجوي حول كييف”.

وفي بيان منفصل، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه دمر 8 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد و3 صواريخ مجنحة روسية من طراز كاليبر.

وكان رئيس الأركان الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني قد طالب في مقابلة نشرت الجمعة، الغرب بإمداد قواته بمزيد من الأسلحة، محذرا من أن عدم حصولها على مقاتلات وقذائف مدفعية يعرقل خططها للمضي قدما في هجومها المضاد.

وقال زالوجني لصحيفة واشنطن بوست “لست بحاجة إلى 120 طائرة. لن أهدد العالم بأسره. يكفي عدد محدود للغاية”.

ونقلت عنه صحيفة واشنطن بوست قوله أيضا إن لديه عددا ضئيلا من قذائف المدفعية بالمقارنة مع سيل القذائف التي تطلقها روسيا.