إسقاط مسيرة للاحتلال الإسرائيلي فوق مخيم جنين (فيديو)

أسقط أفراد من المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين، طائرة مسيرة عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، إسقاط المسيرة بعد إطلاق وابل من الرصاص عليها من قبل المقاومة.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “تمكن مجاهدونا من إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال في مخيم جنين”.

كتيـ ـبة #جنين التابعة لسـ ـرايا #القدس: تمكن مجاهدونا من إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال في #مخيم_جنين pic.twitter.com/0uC9a4mpfD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2023

وتعد هذه المسيرة الثانية التي تسقطها المقاومة بعد مسيرة عسكرية إسرائيلية أخرى فجر أمس الأحد.

إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال في جنين والسيطرة عليها pic.twitter.com/EfGh1FO744 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 2, 2023

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة نحو ألف جندي وعشرات الآليات المدرعة والمروحيات العسكرية، حملة عسكرية على جنين ومخيمها منذ أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال “نقوم بتنفيذ سلسلة نشاطات عملياتية داخل جنين” ادعى أنها “تستهدف بنى تحتية إرهابية واعتقال نشطاء ومصادرة أسلحة وعبوات ناسفة”.

تصاعد أعمدة دخان في #جنين.. عملية عسكرية إسرائيلية واسعة وُصفت بأنها الكبرى منذ الانتفاضة الثانية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/oJ21eHIjHr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2023

واستشهد 5 فلسطينيين، جراء هذا العدوان المتواصل، كما أصيب 27 آخرون من بينهم 7 في حالة خطرة.