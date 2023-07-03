الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل ترتكب جريمة حرب في جنين

نددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بالعملية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل”.

وأضاف “شعبنا الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء وسيبقى صامدا فوق أرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية”.

وقال أبو ردينة إن “الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يشعر بهما شعبنا الفلسطيني”.

وتابع الناطق باسم الرئاسة “كل هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال ومستوطنوها الإرهابيون لن تحقق الأمن والاستقرار لهم، ما لم يشعر به شعبنا الفلسطيني”.

وطالب المجتمع الدولي “بالخروج عن صمته المخجل والتحرك الجدي لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق شعبنا الفلسطيني، ومحاسبتها على كل هذه الجرائم”.

وقد بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عملية عسكرية واسعة في مدينة ومخيم جنين، استخدمت خلالها الطائرات المروحية والمسيرات، وقوات برية، وأسفرت حتى الساعة عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 27 آخرين منهم 8 في حالة الخطر.