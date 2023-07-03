النائب أيمن عودة: عملية جنين تأتي ضمن مخطط إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية

نقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن رئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة المشتركة، النائب أيمن عودة، قوله إن العملية الجارية في جنين هي جزء من مخطط إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأضاف عودة خلال مشاركته في اجتماع كتلته بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أن الهدف هو ضم المنطقة “ج”، مشيرًا إلى المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية وفقًا لاتفاقية أوسلو.

وتابع “سوف يستمر الشعب الفلسطيني في النضال حتى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، إلى جانب إسرائيل”.

وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن إسرائيل تستغل 76% من المساحة المصنفة “ج” التي ينتشر فيها أكثر من 300 ألف فلسطيني.

وتُشكل مناطق “ج” نحو 61% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5 آلاف و760 كيلومترًا مربعًا، من أصل 27 ألف كيلومتر مربع، هي مساحة فلسطين التاريخية.

بينما تُشكل مناطق “ب” الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية 21% من مساحة الضفة، وتُمثل المناطق التي يُفترَض أن تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة نحو 18% من الضفة.