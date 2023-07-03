“حادث مدينتي” يتصدر منصات التواصل في مصر وزوج الضحية يكشف التفاصيل

تصدر وسم #حادث_مدينتي منصات التواصل في مصر، بعد واقعة قتل ضابط طبيب بالجيش صيدلانية دهسًا بسيارته، أول أمس، في مدينة (مدينتي) بالقاهرة الجديدة.

وظهرت روايتان مختلفتان للحادث، الأولى نشرتها الصحف والمواقع الإلكترونية المملوكة للدولة، تفيد بأن الحادث ناتج عن قيادة الضابط لسيارته بسرعة زائدة، بينما قالت حسابات على مواقع التواصل إن الضابط دهس الصيدلانية “بسمة علي حسنين” عمدًا بعد مشادة كلامية مع أسرتها.

الطبيب حمدان زكي زوج الضحية، والذي كان حاضرًا للواقعة من بدايتها، نفى في تصريحات لمنصة “صحيح مصر” رواية وسائل الإعلام المملوكة للدولة، كما نفى تحرير محضر يتهم الضابط بالقتل الخطأ.

وقالت منصة صحيح مصر إن الزوج يعمل طبيبا بيطريا في إحدى شركات الأدوية بالكويت، بينما تعمل زوجته صيدلانية في وزارة الصحة الكويتية، ولديهم ثلاثة أطفال: ياسين (11 عامًا)، ونور (9 أعوام)، والأصغر أحمد (7 أعوام)، وإنهم كانوا في إجازة قصيرة بالقاهرة، حيث يملكون منزلا في مدينتي.

الواقعة بدأت -حسب رواية الزوج حمدان- بعد أن صدم ابنه الأكبر (11عاما) إحدى السيارات بالسكوتر أمام الفيلا المجاورة لمنزله، وتسبب في خدشها، فخرج ومعه أولاده الثلاثة وزوجته بسمة للبحث عن صاحب السيارة لتقديم الاعتذار له، فخرج الضابط من داخل فيلته، ونشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضاف الزوج أنه حاول إنهاء الأمر والعودة للمنزل، لكن الموقف تطور سريعًا إلى مشادات وصراخ، ليركب الضابط سيارته ويدهس الأسرة، ويقتل الأم “بسمة” ويدهس الأطفال الذين تعرضوا لإصابات بالغة، فيما أصيب الزوج حمدان بجروح وخدوش.

وتابع الزوج قائلا إنهم كانوا “في حالة ذهول”، وإنهم غير مستوعبين حتى الآن سبب ما حدث.

ضابط جيش دهس عائلة كاملة ضابط جيش ضرب ممرضات بالكرباج راحوا النيابة العسكرية تحقق معاهم راجعوا القانون العسكري مادة رقم ١ فوجدوا الآتي:

"مفيش ظابط هيتحاكم" بصوت السيسي تغلق القضية لعدم ثبوت الأدلة ونعتذر لسيادة الضابط على الإزعاج قصة قصيرة حزينة#حادث_مدينتي #مدينتي — Osama Gaweesh (@osgaweesh) July 3, 2023

ونفى حمدان وجود خلافات سابقة مع الضابط، مؤكدا أن الأسرة مقيمة خارج مصر، وإنها جاءت إلى منزلها في مدينتي لقضاء الإجازة.

وأكد أن الواقعة حدثت أمام فيلا الضابط، وأن الكاميرات سجلت كافة التفاصيل، مشيرا إلى أن مقاطع الفيديو في حوزة النيابة العسكرية.

وقال الأب: “بعد مقتل الأم نقلوا الأطفال المصابين إلى المستشفى، أجرى أحدهم جراحة عاجلة، فيما أصيب الطفلان الآخران بجروح وكسور”

واختتم حمدان تصريحاته لصحيح مصر قائلا إن الضابط سلم نفسه لقسم شرطة التجمع الأول الذي سلمه إلى النيابة العسكرية، وإنه اعترف بقتل الدكتورة بسمة عمدًا.