دعوات لإجبار السويد على إصدار قانون لتجريم الإساءة إلى القرآن (فيديو)

وصف الكاتب الصحفي عدنان أبو شقرة بيان الحكومة السويدية بشأن إحراق نسخة من المصحف الشريف على يد أحد مواطنيها بأنه “فارغ”.

واعتبر أبو شقرة (المقيم في ستوكهولم) خلال مشاركته، السبت، في برنامج المسائية أن “الحكومة السويدية تضع رأسها في الرمال وتتجاهل حل المشكلة من جذورها”.

وقال إن الحكومة السويدية تحاول “إمساك العصا من المنتصف” عبر إدانة “حرق المصحف”، لكنها تعلن أن مثل هذه الأفعال تندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير.

وأمس الأحد، أكّدت الحكومة السويدية إدانتها لإحراق نسخة من المصحف واعتبرته عملًا “معاديًا للإسلام”، في موقف أتى بُعيد دعوة منظّمة التعاون الإسلامي أعضاءها إلى اتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.

Sweden takes threats to its freedom, safety and security extremely seriously. For this reason, our authorities are now stepping up their efforts to prevent and address any new threats: https://t.co/WREODinQbE

— Tobias Billström (@TobiasBillstrom) July 2, 2023