عباس وجّه بدعم جنين.. فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وإلغاء تفاهمات العقبة وشرم الشيخ (فيديو)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة، إلى اجتماع طارئ لبحث المخاطر عقب العملية العسكرية المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.

وأكد عباس، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، أن “الحق الفلسطيني لن يستطيع الاحتلال طمسه رغم كل الإرهاب والعدوان”، موجهًا التحية إلى الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان اليومي للاحتلال ومستوطنيه.

الاحتلال يدفع بجرافات صغيرة ضمن تعزيزات عسكرية لمخيم جنين. pic.twitter.com/rdJhfEsftK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2023

وقال عباس “أمام هذا العدوان الهمجي وبالذات ما يجري في مخيم جنين البطل ومدينة جنين الباسلة، فإننا نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، وفرض العقوبات على كيان الاحتلال، وإدانة هذا العدوان الإرهابي”.

ولفت إلى أنه وجّه الحكومة والأجهزة الأمنية بتوفير “كل ما يلزم لمدينة جنين ومخيمها لتعزيز صمود المواطنين”. وتابع عباس “أدعو أبناء شعبنا إلى الصمود والثبات، وأدعو الجميع إلى وحدة الصف والدفاع عن الأرض والمقدسات”.

واستُشهد 8 فلسطينيين وأصيب 50 في الاجتياح الإسرائيلي المستمر، منذ فجر الاثنين، لمدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقف الاتصالات والتنسيق الأمني

وقررت القيادة الفلسطينية وقف جميع اللقاءات والاتصالات مع إسرائيل، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني.

كما قررت “تقنين العلاقة” مع الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أنه “في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي بتفاهمات (اجتماعات) العقبة وشرم الشيخ (قبل أسابيع)، تعلن القيادة أن هذه التفاهمات لم يعد لها جدوى ولم تعد قائمة”.

عاجل | المتحدث باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني#الجزيرة_مباشر | #فلسطين #مخيم_جنين |#جنين | pic.twitter.com/e1QEOvZyHF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2023

وأقرت القيادة عقب اجتماعها برئاسة محمود عباس التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 الخاص بوقف الاستيطان، وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكدت القيادة على لسان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن “على جميع الأجهزة والهيئات الفلسطينية أخذ دورها في مهمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني”، مشددة على “حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وأن مهمة السلطة هي حماية الشعب الفلسطيني”.





وتضمنت قرارات القيادة، دعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية إلى اجتماع “للاتفاق على رؤية وطنية شاملة، وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له”.

ودعت القيادة المحكمة الجنائية الدولية إلى تعجيل البت في القضايا المحالة إليها، والعائلات الفلسطينية إلى رفع قضايا أمام المحكمة الدولية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مشاهد من الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جنين. pic.twitter.com/NRwkSrjykR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2023