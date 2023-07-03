قيادي بحماس: المقاومة بجنين تضرب مثالًا يحتذى به في العمل الوطني المشترك (فيديو)

ترحّم حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على شهداء مخيم جنين الذين قتلوا صباح اليوم الاثنين، جراء العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها.

وأشاد بدران في مداخلة للجزيرة مباشر، بالمقاتلين في جنين، قائلًا إنهم تجاوزوا الحالة الفصائلية والحزبية، وإنهم يضربون مثالًا يحتذى به في العمل الوطني المشترك.

وأضاف “من خلال متابعتنا خلال تواجد الفصائل الفلسطينية في مخيم جنين منذ نحو عامين، وجدنا تعاونًا كبيرًا في الميدان وتبادلًا في الخبرات”، مشيرًا إلى أن “كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى يقاتلون حاليًّا في خندق واحد، كما أن الشهداء والجرحى من جميع الفصائل”.

المقاتلون الفلسطينيون يستبسلون بالدفاع عن جنين أمام الاجتياح العسكري الإسرائيلي pic.twitter.com/mUnl3VsfLO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 3, 2023

ورأى بدران أن إعلان الفلسطينيين في نابلس إضرابًا تجاريًّا احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي ليس كافيًا، وقال “الإضراب مفيد بالطبع، لكننا اليوم في حاجة إلى فعل أكبر من ذلك”، ودعا إلى المواجهات والاعتصامات والمسيرات وقطع الطرق على المستوطنين في مختلف المدن بالضفة الغربية، قائلًا إن هذا هو ما يؤثر في قرار الاحتلال بإكمال عدوانه على جنين أو إيقافه.

وحول قدرة الفلسطينيين في الضفة على القيام بذلك، أكد بدران أن الشعب في الضفة قادر على مفاجأة المحتل بطرق المقاومة، وأن مواجهة المستوطنين ليست أمرًا جديدًا عليهم.

كما طالب بسرعة التنسيق بين مختلف الفصائل الفلسطينية الموجودة في المدن الرئيسية في الضفة الغربية، وذلك لاتخاذ خطوات عملية ومؤثرة في مواجهة الاحتلال.

تغطية صحفية: إضراب شامل في نابلس، إسنادًا لمخيم جنين في مواجهة العدوان. pic.twitter.com/2fozXaQiqp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2023

وانتقد بدران الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وقال إنها “غائبة ولا تدافع عن أبناء الشعب الفلسطيني”، لافتًا إلى أنه “يجب أن يرى الشعب الفلسطيني أن كل من يحمل السلاح في الضفة الغربية يقف إلى جانب المقاومة ويدافع عن المدنيين”.

وتابع “السلطة الفلسطينية أمام اختبار متكرر، لكن هذه الأمرة أكثر وضوحًا، والشعب ينظر ويقيم ولديه من الإدراك ما يمكنه من النظر بعين الموضوعية والوطنية إلي سلوك الأجهزة الفلسطينية تحديدًا تجاه هذه الأحداث”، ووصف بدران الأداء السياسي للسلطة بأنه “بعيد تمامًا عن أمنيات الشعب الفلسطيني”.

تصاعد أعمدة دخان في #جنين.. عملية عسكرية إسرائيلية واسعة وُصفت بأنها الكبرى منذ الانتفاضة الثانية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/oJ21eHIjHr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2023

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة نحو ألف جندي، حملة عسكرية على جنين ومخيمها، مما أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين حتى اللحظة وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.