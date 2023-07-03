“بعبوات طارق 1”.. كتيبة جنين تفجر آليات إسرائيلية وتسقط مسيرة وتفشل محاولات الاحتلال للتقدم (فيديو)

قالت “كتيبة جنين” التي تضم عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إنها أوقعت قوات إسرائيلية في كمائن وفجرت مركبة عسكرية بعبوات ناسفة، وإنها ما زالت تخوض اشتباكات بعدة مناطق من مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وقالت “سرايا القدس” الذراع المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي” المنضوية تحت “كتيبة جنين” إنه “رداً على العدوان المستمر، وضمن معركة بأس جنين، نفذ مجاهدونا منذ الصباح عدد من الضربات النوعية في صفوف قوات وآليات الاحتلال”.

شاهد| هروب جنود الاحتلال بعد إطلاق النار نحوهم في جنين. pic.twitter.com/LN01wsUCiW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2023

وأضافت “سرايا القدس” في بيان نشرته عبر قناة “كتيبة جنين” على تليغرام: “تمكن مجاهدونا من تفجير عدد من عبوات طارق1 التي تدخل الخدمة لأول مرة، حيث تم تفجيرها بجيب (مركبة عسكرية) مصفح صباح اليوم”.

وذكرت أن تفجير المركبة “أدى إلى إعطابها واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من فيها”.

وأشارت إلى أن مقاتليها يواصلون “الاشتباك مع قوات الاحتلال على أكثر من محور ويمطرونها بصليات (رشقات) كثيفة من الرصاص”.

مصادر صحفية: "نقل مصابين من جنين إلى الداخل المحتل بطائرة إسرائيلية". pic.twitter.com/Cpph6WMgsr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2023

كما كشفت “سرايا القدس” في بيانات لاحقة، عن “إدخال عبوات جديدة للخدمة”، وأنها “أفشلت محاولات تقدم جيش الاحتلال على أطراف مخيم جنين وأعطبت عددا من الآليات وأسقطت طائرة مسيرة”.

وأفادت بأن مقاتليها استهدفوا “قوات خاصة تحصنت داخل أحد المنازل على أطراف المخيم، وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والقنابل اليدوية”.





من جهتها، قالت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” المنضوية ضمن “كتيبة جنين” في بيان، إن مقاتليها “أوقعوا قوات إسرائيلية في كمين”.

وأضافت “تمكن مجاهدو كتائب القسام بكتيبة جنين من إيقاع جنود الاحتلال في كمين محكم واستهدافهم بشكل مباشر بالرصاص قرب مسجد الأنصار في مخيم جنين”.

وتابعت “نؤكد وجود إصابات في صفوف العدو بعد استهدافهم بوابل كثيف من الرصاص المباشر”.





وفي بيان سابق، قالت كتائب القسام إن مقاتليها بكتيبة جنين “يتصدون لقوات الاحتلال في محيط المخيم ويستهدفون جيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة”.

وأضافت “تمكن مجاهدونا رفقة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى من تفجير أكثر من آلية لجيش الاحتلال بعبوات جانبية أصابتها إصابات مباشرة وألحقت بها أضرارا بالغة”.

وتابعت “يواصل مقاتلونا الاشتباك مع جيش الاحتلال على أكثر من محور لمنع تقدمه داخل المخيم”.

جيش الاحتلال يسحب آلية عسكرية متضررة جراء الاشتباكات في جنين. pic.twitter.com/JRfNaPDDpY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2023

“سلوك إسرائيل يحدد الرد”

من جانبها قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إن استمرار عدوان الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وسلوكه يحددان طبيعة رد المقاومة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الغرفة المشتركة التي تضم أجنحة عسكرية لفصائل فلسطينية بغزة أبرزها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، تعقيبًا على العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على جنين منذ الفجر.

📸 متابعة صفا| مقاومون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين pic.twitter.com/OIDuhPYXhW — وكالة صفا (@SafaPs) July 3, 2023

وأكدت الفصائل أن الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان على جنين، وأن “المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم”.

ودعت كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها إلى التكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد، وطالبت الفلسطينيين بالضفة الغربية “بتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسا قاسية ردا على عدوانه”.

📹 متابعة صفا| لحظة تفجير المقاومين لعبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية لقوات الاحتلال على مدخل مخيم جنين pic.twitter.com/nQuLLoLdiQ — وكالة صفا (@SafaPs) July 3, 2023

من جهته، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن “المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس تؤدي واجبها لوقف المذبحة الإسرائيلية في جنين”.

وأضاف في بيان “ما يجري في جنين هو مذبحة يقوم بها العدو ضد الشعب الفلسطيني”.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 50 في عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة، منذ فجر الاثنين، في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذه عملية عسكرية يستخدم فيها طائرات مروحية ومسيرات وقوات برية، وأن من بين أهدافها غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين، مشيرا إلى إصابة جندي واعتقال 15 فلسطينيا في العملية.