إغلاق وجيز لمطار بالعاصمة.. روسيا تعلن صد هجوم بمسيّرات أوكرانية على موسكو والقرم (فيديو)

أعلنت السلطات الروسية أنها أحبطت هجومين ليليين شنتهما طائرات مسيّرة أوكرانية على موسكو التي أُغلِق مطارها الدولي لفترة، وعلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، من دون أن يتسببا في وقوع إصابات.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 3 طائرات مسيّرة أوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قالت إنها كانت تحاول تنفيذ هجوم على موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “دمرت الدفاعات الجوية 16 مسيّرة أوكرنية” في شبه جزيرة القرم، وأضاف البيان أنه “تم تحييد 9 مسيّرات أوكرانية أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية تحطمت في البحر الأسود”.

وأفاد رئيس بلدية موسكو بعدم وقوع إصابات، لكن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة بواجهتي مبنيين إداريين في حي (موسكفا-سيتي) الشهير للأعمال.

وتشتهر المنطقة، الواقعة على بُعد أميال من الكرملين، بأبراجها الشاهقة الحديثة، وذكرت وسائل إعلام أن أحد المباني المتضررة كان مقرًّا لثلاث وزارات حكومية بالإضافة إلى وجود شقق سكنية به.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الرحلات الجوية من وإلى مطار (فنوكوفو) في موسكو عُلقت لفترة وجيزة بسبب الحادث. ونقلت وكالة (تاس) عن مصادر ملاحية قولها إن مطار فنوكوفو الدولي، جنوب غربي موسكو أُغلِق بشكل وجيز أمام حركة الطيران، قبل استئناف الرحلات الجوية لاحقًا.

وأعلنت وزارة الدفاع أيضًا إحباط هجوم خلال الليل على شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، وقالت إن الهجوم شمل 25 طائرة مسيّرة أوكرانية، إما أسقطتها أو دمرتها دون وقوع إصابات أو أضرار في المنطقة.

ولم تحدث هجمات على موسكو وضواحيها، الواقعة على بُعد نحو 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، منذ بدء النزاع في فبراير/شباط عام 2022، إلى أن بدأت في العام 2023 الغارات الجوية التي تشنها المسيّرات.

والهجمات التي شُنت اليوم الأحد هي الأحدث في سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيّرة، بينها هجوم على الكرملين ومدن روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، تنسبها موسكو إلى كييف.

