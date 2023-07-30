إغلاق وجيز لمطار بالعاصمة.. روسيا تعلن صد هجوم بمسيّرات أوكرانية على موسكو والقرم (فيديو)

أعلنت السلطات الروسية أنها أحبطت هجومين ليليين شنتهما طائرات مسيّرة أوكرانية على موسكو التي أُغلِق مطارها الدولي لفترة، وعلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، من دون أن يتسببا في وقوع إصابات.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 3 طائرات مسيّرة أوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قالت إنها كانت تحاول تنفيذ هجوم على موسكو.

Основные события специальной военной операции за 30 июля — в нашей текстовой онлайн-трансляции:https://t.co/2XfUQYiR4c pic.twitter.com/Va2CaimuDD — ТАСС (@tass_agency) July 30, 2023

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “دمرت الدفاعات الجوية 16 مسيّرة أوكرنية” في شبه جزيرة القرم، وأضاف البيان أنه “تم تحييد 9 مسيّرات أوكرانية أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية تحطمت في البحر الأسود”.

وأفاد رئيس بلدية موسكو بعدم وقوع إصابات، لكن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة بواجهتي مبنيين إداريين في حي (موسكفا-سيتي) الشهير للأعمال.

وتشتهر المنطقة، الواقعة على بُعد أميال من الكرملين، بأبراجها الشاهقة الحديثة، وذكرت وسائل إعلام أن أحد المباني المتضررة كان مقرًّا لثلاث وزارات حكومية بالإضافة إلى وجود شقق سكنية به.

Путину доложено об атаке беспилотников на Московской регион, сообщил нашему агентству Песков. Ранее Собянин сообщил, что на Москву совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москва-сити". Жертв нет:https://t.co/IVDGO29Xg7 pic.twitter.com/tzlTwQi1vF — ТАСС (@tass_agency) July 30, 2023

تعليق الرحلات

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الرحلات الجوية من وإلى مطار (فنوكوفو) في موسكو عُلقت لفترة وجيزة بسبب الحادث. ونقلت وكالة (تاس) عن مصادر ملاحية قولها إن مطار فنوكوفو الدولي، جنوب غربي موسكو أُغلِق بشكل وجيز أمام حركة الطيران، قبل استئناف الرحلات الجوية لاحقًا.

وأعلنت وزارة الدفاع أيضًا إحباط هجوم خلال الليل على شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، وقالت إن الهجوم شمل 25 طائرة مسيّرة أوكرانية، إما أسقطتها أو دمرتها دون وقوع إصابات أو أضرار في المنطقة.

ولم تحدث هجمات على موسكو وضواحيها، الواقعة على بُعد نحو 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، منذ بدء النزاع في فبراير/شباط عام 2022، إلى أن بدأت في العام 2023 الغارات الجوية التي تشنها المسيّرات.

والهجمات التي شُنت اليوم الأحد هي الأحدث في سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيّرة، بينها هجوم على الكرملين ومدن روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، تنسبها موسكو إلى كييف.

Footage of the 1st mech. batallion of the 3rd separate assault brigade, evacuating a soldier from the battlefield that got wounded. Medical first aid is crucial. pic.twitter.com/bkkNT1B1Qs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2023

“وصول الطائرات إلى موسكو”

وحقيقة وصول طائرات مسيّرة معادية في الأشهر القليلة الماضية إلى قلب العاصمة الروسية -حتى وإن لم تسبب أضرارًا جسيمة- تزعج السلطات، التي تقول إنها تسيطر بشكل كامل على ما تطلق عليه “عملية عسكرية خاصة” ضد أوكرانيا.

وجاء الحادث في أعقاب ما وصفته روسيا بمحاولة أوكرانية مماثلة لمهاجمة موسكو بطائرتين مسيّرتين يوم الاثنين الماضي، أسقطت إحداهما بالقرب من مقر وزارة الدفاع، وتحدثت وقتها عن اتخاذ “إجراءات قاسية ضد أوكرانيا” ردًّا على ذلك.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف بعد محاولة الهجوم يوم الاثنين، إنه سيكون هناك المزيد من الضربات بالطائرات المسيّرة، في حين لم يصدر رد فعل حتى الآن من كييف على أحدث واقعة.

وتمكنت طائرتان مسيّرتان من الوصول إلى الكرملين في مايو/أيار، بما شكّل أبرز واقعة من ذلك النوع.