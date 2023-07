مطالبات بتدخل دولي.. بن غفير يُلغي إمكانية الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين

صدَّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة من التضييق استهدفت الأسرى في الآونة الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بن غفير أصدر هذا الأسبوع تعديلًا على قانون الإفراج الإداري عن المعتقلين، ألغى بموجبه الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن سياسته الهادفة إلى تضييق الخناق عليهم وزيادة معاناتهم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن بن غفير أصدر التعديل الذي بموجبه لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريًّا من سجون الاحتلال. وأوضحت القناة السابعة العبرية أن هذا التعديل يأتي كجزء من سياسة بن غفيرالعقابية ضد أكثر من 4500 معتقل.

وكان هذا الإجراء يُعمل به من قبل، وبموجبه تفرج إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء المحكومية بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، للتخفيف من أعداد الأسرى في السجون، ويتم تفعيله على فترات.

وكان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب الأحكام الخفيفة، بسبب اكتظاظ السجون وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك، حسب التعديل الذي أقرّه الوزير المتطرف.

Walid Daqqa is one prisoner out of 33 who have been imprisoned since before the Oslo Accords of 1993. Despite his dire medical condition and his urgent need for proper medical treatment, Israeli Occupation Authorities still maintain its refusal to release him. #free_walid_daqqa pic.twitter.com/98RYJUEyru

— Addameer – الضمير (@Addameer) July 18, 2023