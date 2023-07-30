خلال أكبر عرض للبحرية الروسية.. بوتين يعلن إدخال 30 سفينة حربية جديدة للخدمة (فيديو)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، خلال أكبر عرض للبحرية الروسية في مدينة سان بطرسبرغ، عن إدخال 30 سفينة حربية جديدة للقوات البحرية الخدمة هذا العام.

وقال بوتين في خطاب ألقاه قبيل بدء العرض “اليوم تنفّذ روسيا بشكل سيادي المهام الكبيرة لسياسة البحرية الوطنية الخاصة بها، وتوسّع بصورة مستمرة قوة أسطولها”.

ونقل التليفزيون الروسي هذا الحدث الذي شاركت فيه 33 سفينة حربية، من بينها 4 غواصات، وشارك نحو 3 آلاف جندي في العرض.

وأضاف بوتين “باسم روسيا يقدّم بحارتنا كل قوّتهم، يظهرون بطولة حقّة ويقاتلون ببسالة كما أسلافنا الكبار”، مشددًا على أن بلاده تعزّز بشكل دائم قواها البحرية.

وتم العرض في ظل إجراءات أمنية مشددة بسبب التخوف من حدوث هجمات على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وحيّا بوتين “الطواقم الشجاعة للسفن والغواصات” الروسية الذين يشاركون في الحرب الروسية على أوكرانيا، خصوصًا أسطول بحر البلطيق والبحر الأسود الذي غالبًا ما يشارك في عمليات قصف لأهداف أوكرانية، كما حيّا الوحدات البحرية الأخرى التي تؤدي مهامها ببسالة.

يشار إلى أن أسطول البحر الأسود يشارك في الحرب ضد أوكرانيا، ويطلق صواريخ من سفنه بصورة متكررة على أوكرانيا.

وخلال العرض الرئيس في البلاد الذي يتم عادة في الأحد الأخير من يوليو/تموز من كل عام في مدينة سان بطرسبرغ ومدينة كرنشتات القريبة منها، حضر أيضًا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وعدد من ضيوف القمة الروسية-الإفريقية.

وكان بوتين قد دعا هؤلاء الضيوف لحضور العرض خلال القمة التي استمرت على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، ومن بين هؤلاء الضيوف، رؤساء كل من مالي وبوركينا فاسو وإرتيريا وجمهورية الكونغو، بحسب وسائل إعلام روسية.