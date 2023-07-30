لاجئة سورية: لم نستفد شيئا من جولات الصحفيين ولا نملك أكلا غير الحساء (فيديو)

قالت لاجئة سورية إنها لم تستفد شيئًا من جولات الصحفيين التي تزور مخيمات اللجوء، وإنها لا تملك في منزلها سوى حساء لتأكله العائلة المكونة من 7 أفراد.

وأضافت اللاجئة، خلال جولة للجزيرة مباشر في مخيم “بلانة الحيصة” للاجئين السوريين في سهل عكار بأقصى شمالي لبنان، أنهم لا يستطيعون حتى زيارة الطبيب للكشف على المرضى نظرًا لعدم امتلاكهم أي أموال تمكنهم من الانتقال أو الكشف أو حتى شراء الأدوية.

وقالت اللاجئة إن المساعدات الإنسانية التي كانوا يتلقونها من منظمات الإغاثة انقطعت بشكل شبه كامل منذ شهر رمضان الماضي أي قبل نحو 4 أشهر.

وتابعت “وضعنا سيئ للغاية، ولا يوجد طعام ولا ملابس، ولا كهرباء ولا مياه، ولا يُسمح لنا بجمع الحطب من المزارع اللبنانية المحيطة بالمخيم”.

ورسم لاجئون آخرون في المخيم صورًا للمعاناة اليومية التي يعيشونها من نقص للطعام والكهرباء والملابس.

وقالت لاجئة أخرى إنها لا تملك حق إيجار الأرض التي نصبوا عليها خيمتهم، وأضافت أنها تضطر إلى إعادة استخدام الملابس القديمة لتحويلها إلى ملابس لأطفالها لأنها لا تملك مالًا لشراء ملابس لهم.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان أكثر من 1.8 مليون، نحو 880 ألفًا منهم مسجَّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسب تقديرات لبنانية.